El conmovedor mensaje de Ángel Di María luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina vio escapar el sueño del bicampeonato al caer en la final del Mundial 2026 frente a España, pero el respaldo hacia el plantel no tardó en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ángel Di María, uno de los grandes referentes de la generación campeona en Qatar 2022, quien, ya retirado de la Albiceleste, utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de apoyo a los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni.

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El extremo argentino, protagonista de varias de las conquistas más importantes de la historia reciente del combinado nacional, destacó el esfuerzo y el legado que dejó este grupo durante la Copa del Mundo. Lejos de enfocarse en la derrota, Di María puso en valor el recorrido del equipo y la capacidad que tuvo para volver a unir al país alrededor de la selección en una nueva cita mundialista.

Di María destaca el legado de una generación histórica

A través de su publicación, “Fideo” expresó todo su orgullo por el plantel argentino con un mensaje cargado de sentimiento. “Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de la historia de nuestro país“, escribió el exjugador, recordando el impacto que este grupo ha tenido en el fútbol argentino.

El campeón del mundo también resaltó la impresionante regularidad que mantuvo la Albiceleste durante los últimos años, alcanzando una nueva definición internacional. “Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho“, agregó Di María, dejando claro que el valor de esta generación trasciende el resultado de una sola final y que su legado permanecerá en la historia del deporte argentino.

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Las palabras del exfutbolista encontraron una inmediata respuesta entre los aficionados, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de agradecimiento tanto para el actual plantel como para los jugadores que construyeron una de las etapas más exitosas del fútbol argentino. El respaldo de un referente como Ángel Di María también sirvió para aliviar, en parte, el duro golpe que significó perder la posibilidad de conquistar una nueva estrella mundialista.

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Aunque el desenlace en Nueva Jersey no fue el esperado, el mensaje de Di María reforzó la idea de que esta generación ya tiene un lugar privilegiado en la historia de la Selección de Argentina. Con títulos como la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora un nuevo subcampeonato mundial, el grupo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni continúa siendo reconocido como uno de los más exitosos y queridos que ha vestido la camiseta albiceleste.