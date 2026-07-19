FIFA lo confirma: Argentina recibe un último mazazo tras perder la final del Mundial 2026 vs. España

Argentina cayó por 1-0 ante España, no logró imponer su juego en la definición y cerró el Mundial 2026 con otro golpe.

La Selección Argentina se quedó a las puertas de conquistar su segundo título consecutivo. España se impuso por 1-0 en la final del Mundial 2026 y levantó la Copa del Mundo después de un encuentro en el que logró imponer sus condiciones.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentó reaccionar y buscó el empate hasta el final, pero nunca consiguió hacerse dueño del partido. La Albiceleste no encontró la continuidad necesaria para desarrollar su juego y terminó sufriendo ante una selección española que defendió la ventaja hasta el pitazo final.

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El golpe de FIFA para Argentina después de la final

Por si la derrota ante España no fuera suficiente, la actualización del ranking FIFA confirmó un nuevo mazazo para la Albiceleste: perdió el primer puesto y cayó a la segunda posición.

España, que antes de la final se encontraba detrás del equipo de Scaloni, recibió 30,27 puntos por su victoria y pasó a liderar la clasificación con 1995,88 unidades. Argentina, por su parte, quedó segunda con los 1970,37 puntos que tenía antes del encuentro.

España recuperó el primer puesto en el ranking FIFA.

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De esta manera, la Roja recuperó el lugar más alto del ranking inmediatamente después de consagrarse campeona del Mundial. Francia conservó la tercera posición con 1948,97 puntos, mientras que Inglaterra quedó cuarta y Brasil completó los primeros cinco lugares.

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Argentina cerró así el Mundial 2026 con dos golpes consecutivos: perdió la final frente a España y también cedió el liderazgo de la clasificación mundial ante el mismo rival.