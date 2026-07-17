Jorkaeff Azofeifa habló de la expulsión de Mariano Torres y dejó una frase que golpea al camerino de Saprissa

El lateral de Saprissa reconoció que la roja del capitán condicionó la Recopa ante Herediano y lanzó un mensaje incómodo para el camerino.

Deportivo Saprissa comenzó la temporada con un duro golpe en la Recopa de Costa Rica. Bajo una densa capa de neblina en el estadio José Rafael “Fello” Meza, el equipo dirigido por Hernán Medford cayó 1-0 frente a Herediano y dejó escapar el primer título oficial del semestre.

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El desarrollo del encuentro, sin embargo, quedó condicionado por una acción ocurrida sobre el cierre del primer tiempo. Mariano Torres vio la tarjeta roja y obligó a Saprissa a disputar todo el complemento con diez jugadores.

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La expulsión que condicionó el partido

A los 46 minutos, el capitán morado llegó tarde a una pelota dividida con Emerson Bravo, quien alcanzó a tocarla primero y recibió un fuerte planchazo a la altura de la tibia derecha.

El árbitro Steven Madrigal fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor. Después de observar la repetición, decidió mostrarle la roja directa a Mariano, dejando a Saprissa en inferioridad numérica y abajo en el marcador.

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La expulsión tendrá consecuencias para el inicio del Apertura 2026: el argentino deberá cumplir una suspensión y Hernán Medford quedará obligado a sustituirlo en el comienzo del campeonato.

“Nos condicionó”: Jorkaeff Azofeifa reaccionó a la expulsión

Después del encuentro, Jorkaeff Azofeifa fue consultado por Columbia Deportiva acerca del resultado, la inferioridad numérica y la ausencia que dejará el mediocampista. “¿Qué te deja el partido, el hombre de menos, perder a Mariano?”, le preguntaron al lateral izquierdo.

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“Claramente nos afecta. Somos Saprissa, el equipo responsable de ganar en cualquier cancha. En el segundo tiempo salimos a jugar y a ir para adelante. Hay que hacer conciencia cada uno, hacerse responsable de lo que pase y meterle más, porque no está alcanzando”, comenzó respondiendo.

Jorkaeff Azofeifa pidió autocrítica en el camerino morado (Saprisa).

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“Cada uno tiene que autocriticarse. La verdad, nos condicionó un poco, pero siento que también les fuimos de tú a tú, los presionamos y al final de cuentas tuvimos opciones en el segundo tiempo. Se sabe lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. No es excusa: Herediano fue mejor que nosotros y ahí está”, señaló Jorkaeff.

“Tiene que responder y aguantar”

El defensor también se refirió a la responsabilidad que tendrá el futbolista elegido para ocupar el lugar del capitán durante su suspensión. “Mariano para nosotros es el capitán y es un peso muy importante, pero el que está ahí tiene que hacerlo de la mejor manera. Tiene que responder y aguantar la presión que se venga”, sentenció.

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El candidato natural para reemplazar a Torres es Andrey Soto. El volante ofensivo de 23 años llegó a Tibás procedente de Pérez Zeledón como uno de los refuerzos para la nueva temporada y podría recibir su primera gran oportunidad desde el inicio en el debut del Apertura.