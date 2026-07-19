El mensaje que adelantaría el futuro de Lionel Messi con la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con un amargo subcampeonato tras caer 1-0 frente a España en la gran final disputada en el MetLife Stadium. El tanto de Ferran Torres acabó con el sueño de conquistar la cuarta estrella y también marcó, posiblemente, el último partido mundialista de Lionel Messi, quien volvió a escribir un capítulo histórico con la camiseta albiceleste pese al desenlace adverso.

Publicidad

ver también Lionel Messi no pudo alcanzar a Kylian Mbappé: así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales

El pitazo final dejó imágenes de profunda tristeza entre los futbolistas argentinos, especialmente en Lionel Messi, quien no pudo contener las lágrimas tras la derrota. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reaccionó a través de sus plataformas oficiales con un emotivo mensaje dedicado a su capitán, reconociendo todo lo que ha significado para el combinado nacional durante casi dos décadas de carrera, dando tintes que era con sabor a despedida.

La AFA rinde homenaje eterno a Lionel Messi

La publicación de la AFA rápidamente se viralizó y recibió miles de muestras de apoyo de aficionados de todo el mundo. El organismo expresó su respaldo absoluto al rosarino con un mensaje cargado de sentimiento: “¡Tus lágrimas son las nuestras, Capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo. ¡Te amamos para siempre, Leo!”, escribieron en sus redes sociales, convirtiéndose en una de las publicaciones más compartidas tras la final.

Tweet placeholder

Más allá del resultado, Messi volvió a romper un récord que quedará grabado en la historia del fútbol. El capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en ser titular en tres finales de la Copa del Mundo, luego de disputar las definiciones de Brasil 2014, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026, un registro que confirma su lugar entre los más grandes de todos los tiempos.

Publicidad

El futuro del astro rosarino con la Selección Argentina continúa siendo una incógnita. Antes del torneo había manifestado que esta sería su última participación en un Mundial, aunque tras la final evitó pronunciarse oficialmente sobre su continuidad. Mientras tanto, la incertidumbre permanece entre los aficionados, que esperan conocer si el capitán seguirá defendiendo la camiseta albiceleste en futuros compromisos internacionales.

ver también “Es muy difícil”: Lionel Scaloni pone en alerta a Argentina al hablar de su futuro tras perder la final del Mundial 2026

Aunque el trofeo terminó en manos de España, el legado de Lionel Messi quedó nuevamente reforzado por su liderazgo, su rendimiento y una trayectoria irrepetible con la selección. El homenaje de la AFA reflejó el sentimiento de millones de argentinos que, más allá de la derrota, reconocen que el capitán seguirá siendo un símbolo imborrable de una generación que conquistó la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y que volvió a llevar al país hasta una nueva final del planeta.