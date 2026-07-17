El joven de 21 años, formado en el Arsenal inglés, fue cedido a préstamo a Pérez Zeledón y ahora se supo por qué fue.

La Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial este jueves el último movimiento en su planilla para esta temporada. El club rojinegro confirmó que el joven futbolista Elián Quesada no continuará bajo las órdenes del técnico Ismael Rescalvo y jugará a préstamo en el Municipal de Pérez Zeledón.

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Aunque en el papel este tipo de movimientos suelen justificarse como una oportunidad para que los jugadores sumen minutos, la realidad deportiva apunta a una profunda decepción con el rendimiento del jugador. El periodista Anthony Porras, en los micrófonos de Radio Columbia, expuso de manera contundente las verdaderas razones detrás de esta salida.

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La cruda realidad: “Le falta calidad”

Según explicó Porras, existen dos formas de analizar la salida de Quesada de Alajuelense. La primera es la “diplomática”, que sostiene que el préstamo le servirá para recuperar nivel y ritmo de competencia. Sin embargo, la segunda es mucho más tajante.

“La manera contundente es que el muchacho no ha dado resultados. No dio resultados, le dieron un año en la liga y no pudo demostrar que marcaba diferencia”, sentenció el comunicador.

La decisión de Ismael Rescalvo de marginarlo del primer equipo pasa directamente por un tema de jerarquía y rendimiento en su posición. Ante la falta de peso del jugador en la cancha, el cuerpo técnico manudo fue claro en sus preferencias: “La Liga no lo utilizará, prefirió a John Paul Ruiz y a Ronald Matarrita”, reveló Porras, dejando en evidencia que Quesada se quedó sin espacio en el esquema del entrenador español.

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De promesa del Arsenal a una incógnita en Costa Rica

El caso de Elián Quesada genera particular frustración en el entorno futbolístico costarricense debido a su prometedor currículum. Con apenas 21 años, el lateral pasó prácticamente una década formándose en las divisiones menores del Arsenal de Inglaterra, llegando incluso a firmar un contrato profesional con los Gunners en 2023.

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Esta trayectoria generó altas expectativas, no solo para Alajuelense, sino para la Selección Nacional. No obstante, su transición al fútbol nacional ha estado lejos de lo esperado.

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El anuncio oficial de Alajuelense sobre su salida. (Instagram)

“Es extraño, tiene 21 años… ¿Por qué un muchacho joven, formado en el Arsenal, se ha quedado estancado, no demuestra que es diferente y no tiene un rendimiento de verdad notorio?”, cuestionó Porras.

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“Parecía bueno, pero cuando lo vimos de cerca, no era lo que creíamos. Una de las promesas que teníamos resultó de momento en nada de nada”, concluyó Porras en su tajante editorial.

En síntesis

Elián Quesada jugará a préstamo en el Municipal de Pérez Zeledón tras dejar Alajuelense.

jugará a préstamo en el Municipal de Pérez Zeledón tras dejar Alajuelense. Contrato profesional en 2023 con el Arsenal, club donde se formó durante una década.

en 2023 con el Arsenal, club donde se formó durante una década. Ismael Rescalvo descartó al futbolista y eligió a John Paul Ruiz y Ronald Matarrita.