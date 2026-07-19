Argentina vs. España EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial 2026 – hora, TV y los detalles de la ceremonia

España y Argentina disputarán en Nueva York la gran final del Mundial 2026. Siga por acá el minuto del partido, el show de medio tiempo y la ceremonia del clausura del torneo.

Llegó uno de los momentos más esperados por el mundo entero. Este domingo 19 de julio, Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026. El encuentro será albergado por New York New Jersey Stadium (nombre FIFA del MetLife Stadium), donde más de 80 mil personas atestiguarán si la Albiceleste de Lionel Messi se proclama bicampeona o si la Roja de Lamine Yamal se borda su segunda estrella.

El partido, que comenzará a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 de Panamá) y será arbitrado por el esloveno Slavko Vinčić, estará adornado por otros dos grandes momentos: la ceremonia de clausura y el show del entretiempo, cuya duración será de 17 minutos y no de 30′ como se especulaba.

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¿A qué hora es el show de medio tiempo y la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 iniciará 90 minutos antes de la final.

11:30 a.m. en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 12:30 p.m. de Panamá.

Mientras que el show del entretiempo, al estilo Super Bowl, no tiene un horario confirmado. Depende del desarrollo del primer tiempo y de los minutos que se añadan.

¿Dónde ver Argentina vs. España en Centroamérica?

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán la final en Centroamérica.