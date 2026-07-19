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Argentina vs. España EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial 2026 – hora, TV y los detalles de la ceremonia

España y Argentina disputarán en Nueva York la gran final del Mundial 2026. Siga por acá el minuto del partido, el show de medio tiempo y la ceremonia del clausura del torneo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE la final del Mundial entre Argentina y España.
© GettySiga EN VIVO y ONLINE la final del Mundial entre Argentina y España.

Llegó uno de los momentos más esperados por el mundo entero. Este domingo 19 de julio, Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026. El encuentro será albergado por New York New Jersey Stadium (nombre FIFA del MetLife Stadium), donde más de 80 mil personas atestiguarán si la Albiceleste de Lionel Messi se proclama bicampeona o si la Roja de Lamine Yamal se borda su segunda estrella.

El partido, que comenzará a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 de Panamá) y será arbitrado por el esloveno Slavko Vinčić, estará adornado por otros dos grandes momentos: la ceremonia de clausura y el show del entretiempo, cuya duración será de 17 minutos y no de 30′ como se especulaba.

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¿A qué hora es el show de medio tiempo y la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 iniciará 90 minutos antes de la final.

  • 11:30 a.m. en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
  • 12:30 p.m. de Panamá.

Mientras que el show del entretiempo, al estilo Super Bowl, no tiene un horario confirmado. Depende del desarrollo del primer tiempo y de los minutos que se añadan.

¿Dónde ver Argentina vs. España en Centroamérica?

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán la final en Centroamérica.

  • Costa Rica: Fox+, Fox, Teletica (Canal 7) y TDMAX.
  • El Salvador: Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS.
  • Guatemala: Fox, Tigo Sports y Canal 7.
  • Honduras: Fox, Tigo Sports y Canal 5.
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10.
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TVMAX.
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La predicción de la IA para este partido

Previo a este partido, la Inteligencia Artificial de Gemini realizó un pronóstico con minutos exactos y goleadores sobre cómo saldrá el encuentro. Allí dio ganador al seleccionado albiceleste por 2 a 1, con la particularidad de que lo hará en los 90 minutos reglamentarios.

El historial entre Argentina y España

A lo largo del tiempo, los dos combinados se vieron las caras en reiteradas oportunidades. Solo una vez se dio en el Mundial, en su edición 1966, con triunfo Albiceleste por 2 a 1. El resto fueron amistosos y el último de ellos fue en 2018, meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia.

  • España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso
  • Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso
  • España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso
  • España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso
  • España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso
  • España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso
  • España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso
  • Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso
  • España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso
  • Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial
  • España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso
  • Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso
  • Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso
  • España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso

La posible formación de España

La Roja saldría a la cancha con: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.

La posible formación de Argentina

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Slavko Vincic (ESL)
  • Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)
  • Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)
  • Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
  • Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)
  • VAR: Bastian Dankert (GER)
  • AVAR: Nicolas Gallo (COL)
  • SVAR: Khamis Al Marri (QAT)
  • SBVAR: Tatiana Guzman (NIC)
  • SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)
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El camino de España en el Mundia

  • España 0 – 0 Cabo Verde | Fase de grupos
  • España 4 – 0 Arabia Saudita | Fase de grupos
  • España 1 – 0 Uruguay | Fase de grupos
  • España 3 – 0 Austria | 16avos de final
  • España 1 – 0 Portugal | Octavos de final
  • España 2 – 1 Bélgica | Cuartos de final
  • España 2 – 0 Francia | Semifinal

El camino de Argentina en el Mundial 2026

  • Argentina 3 – 0 Argelia | Fase de grupos
  • Argentina 2 – 0 Austria | Fase de grupos
  • Argentina 3 – 1 Jordania | Fase de grupos
  • Argentina 3 – 2 Cabo Verde | 16avos de final
  • Argentina 3 – 2 Egipto | Octavos de final
  • Argentina 3 – 1 Suiza | Cuartos de final
  • Argentina 2 – 1 Inglaterra | Semifinal

Se define al nuevo campeón del mundo

En el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina busca el primer bicampeonato de su historia y se enfrenta a España, que quiere su segunda estrella.

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