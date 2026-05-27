La Liga arde tanto por los escándalos de indisciplina como la posible llegada del legionario Roan Wilson.

El presente de Liga Deportiva Alajuelense se volvió un torbellino de noticias este 27 de mayo. Entre un escándalo que sigue sumando capítulos y movimientos de mercado que empiezan a tomar forma, el club rojinegro atraviesa horas donde todo pasa al mismo tiempo.

El agente de Alejandro Bran rompe el silencio

El foco principal sigue puesto en Alejandro Bran. Tras el episodio que terminó con su vehículo baleado, su representante Saúl Araiza salió a dar una versión completamente distinta a la que se instaló en las últimas horas.

Según explicó, el mediocampista no tuvo participación directa en el conflicto. “Estaba cenando con sus compañeros y había gente borracha que empezó a hacer problemas”, aseguró, desligándolo del origen del incidente. Incluso fue más allá al remarcar que, según su versión, Bran ni siquiera estaba consumiendo alcohol esa noche.

“Si se ven los videos, queda claro que Bran no estaba ni tomando”, insistió, intentando cambiar la percepción sobre un caso que ya tuvo consecuencias deportivas fuertes.

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Kenneth Vargas, el nombre que nadie esperaba

En medio de esa reconstrucción de los hechos, apareció un dato que sacudió aún más el panorama. Kenneth Vargas también estaba presente en el lugar la noche del incidente, algo que hasta el comunicado oficial se mantenía bajo total hermetismo.

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La revelación sorprendió porque su nombre no había trascendido en ningún momento, pese a que los reportes indicaban que Bran no estaba solo. La presencia de Vargas agrega otra capa a un caso que sigue generando ruido tanto en el club como en la Selección de Costa Rica.

ver también Decisión final con Alejandro Bran: Fedefútbol confirma el futuro del jugador de Alajuelense en La Sele del Bocha Batista

Roan Wilson vuelve a escena

Mientras tanto, en paralelo al conflicto, Alajuelense intenta no perder de vista el mercado. Y ahí aparece nuevamente el nombre de Roan Wilson, lateral que ya estaba en la órbita del club desde el periodo anterior.

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El defensor quedó libre tras su paso por el GD Chaves, donde tuvo poca participación, y esto reactivó el interés de la dirigencia encabezada por Carlos Vela.

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Con 24 años, Wilson se encuentra en un momento clave de su carrera y deberá decidir si apuesta por continuar en el extranjero o regresa al país. En Alajuelense ven una oportunidad clara para intentar convencerlo.

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El club vive días intensos, donde lo institucional y lo deportivo se mezclan constantemente. El caso Bran todavía no encuentra un cierre y sigue dejando consecuencias. Y mientras tanto, la Liga intenta avanzar en el mercado para no perder el foco en lo que viene.