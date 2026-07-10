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Partidos de HOY en el Mundial 2026: quién juega este viernes 10 de julio, a qué hora y dónde ver

Conozca los detalles de los partidos de hoy 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los partidos de hoy 10 de julio
© GeminiLos partidos de hoy 10 de julio

El Mundial 2026 continúa este viernes 10 de julio con un nuevo partido de cuartos de final. Después del cruce entre Francia y Marruecos, la Copa del Mundo seguirá con otro duelo europeo de alto impacto: España vs. Bélgica.

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España vs. Bélgica: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

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España vs. Bélgica: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El encuentro se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood y pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo. España llega después de eliminar a Portugal sobre la hora, mientras que Bélgica viene de golear a Estados Unidos en octavos de final.

España vs. Bélgica: hora y dónde ver EN VIVO

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

  • Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
  • Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
  • Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX

Cómo siguen los cuartos de final del Mundial 2026

Después del partido entre España y Bélgica, los cuartos de final del Mundial 2026 se completarán el sábado 11 de julio con los últimos dos cruces de la instancia.

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Primero será el turno de Noruega vs. Inglaterra, un duelo europeo que pondrá frente a frente a una de las grandes sorpresas del torneo contra una potencia histórica.

Más tarde, Argentina vs. Suiza cerrará la ronda de cuartos de final y definirá al último semifinalista de la Copa del Mundo.

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  • Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra.
  • Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza.

Datos clave

  • Este viernes 10 de julio se juega un partido por los cuartos de final del Mundial 2026.
  • España enfrenta a Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood.
  • El partido comenzará a la 1:00 p. m. de Centroamérica y 2:00 p. m. de Panamá.
  • El ganador avanzará a semifinales, donde ya espera Francia.
  • Los cuartos continuarán el sábado con Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.
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