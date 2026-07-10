Partidos de HOY en el Mundial 2026: quién juega este viernes 10 de julio, a qué hora y dónde ver

Conozca los detalles de los partidos de hoy 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa este viernes 10 de julio con un nuevo partido de cuartos de final. Después del cruce entre Francia y Marruecos, la Copa del Mundo seguirá con otro duelo europeo de alto impacto: España vs. Bélgica.

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ver también España vs. Bélgica: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El encuentro se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood y pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo. España llega después de eliminar a Portugal sobre la hora, mientras que Bélgica viene de golear a Estados Unidos en octavos de final.

España vs. Bélgica: hora y dónde ver EN VIVO

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX. Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.

Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX

Cómo siguen los cuartos de final del Mundial 2026

Después del partido entre España y Bélgica, los cuartos de final del Mundial 2026 se completarán el sábado 11 de julio con los últimos dos cruces de la instancia.

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Primero será el turno de Noruega vs. Inglaterra, un duelo europeo que pondrá frente a frente a una de las grandes sorpresas del torneo contra una potencia histórica.

Más tarde, Argentina vs. Suiza cerrará la ronda de cuartos de final y definirá al último semifinalista de la Copa del Mundo.

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Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra.

Noruega vs. Inglaterra. Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza.

Datos clave

Este viernes 10 de julio se juega un partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

España enfrenta a Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood.

El partido comenzará a la 1:00 p. m. de Centroamérica y 2:00 p. m. de Panamá.

El ganador avanzará a semifinales, donde ya espera Francia.

Los cuartos continuarán el sábado con Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.