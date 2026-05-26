Se le allana el camino a Alajuelense: queda libre en Europa el fichaje que Carlos Vela persigue hace tiempo

El futbolsita quedó libre tras su paso por Europa y vuelve a estar en el radar de Alajuelense para este mercado de fichajes.

El mercado empieza a abrir oportunidades inesperadas para Liga Deportiva Alajuelense, justo en un momento donde el club necesita respuestas rápidas para reforzar su plantilla. En medio de una reestructuración marcada por salidas, negativas y negociaciones complicadas, apareció una situación que puede cambiar el panorama.

El futbolista por el que va Alajuelense

Desde el mercado anterior, la dirigencia manuda tenía en carpeta a Roan Wilson, lateral derecho que dio el salto al fútbol europeo con su llegada al GD Chaves. Su perfil encajaba en lo que buscaba el club: juventud, proyección y experiencia internacional.

Sin embargo, en aquel momento la operación no pudo concretarse. Wilson tenía contrato vigente y su salida no era sencilla, lo que obligó a Alajuelense a seguir explorando otras opciones en el mercado.

Roan Wilson quedó libre en Portugal.

Se le abre una puerta a Alajuelense

Ahora, el escenario cambió por completo. El defensor finalizó su vínculo con el conjunto portugués y no será renovado, tras una etapa donde apenas disputó tres partidos en la Segunda División de Portugal.

El dato no es menor. Con el pase en su poder, Wilson se convierte automáticamente en una oportunidad de mercado mucho más accesible para cualquier equipo interesado.

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Y ahí es donde vuelve a aparecer Alajuelense. El interés nunca se enfrió del todo y, con este nuevo contexto, el camino para intentar su fichaje se allana considerablemente.

Desde la interna del club, Carlos Vela sigue siendo uno de los principales impulsores de este movimiento. El mexicano lo viene siguiendo desde hace tiempo y considera que puede aportar soluciones en una zona donde el equipo necesita variantes.

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Además, la posibilidad de sumar a un jugador libre encaja perfectamente en la lógica actual del club, que busca reforzarse sin comprometer en exceso su estructura económica.

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Datos Claves

Roan Wilson finalizó contrato tras jugar tres partidos con el GD Chaves de Portugal.

finalizó contrato tras jugar tres partidos con el de Portugal. Liga Deportiva Alajuelense intenta fichar al lateral derecho al tener su pase libre.

intenta fichar al lateral derecho al tener su pase libre. Carlos Vela impulsa internamente la contratación del defensor para reforzar la plantilla actual.