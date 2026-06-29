Alajuelense HOY 29 de junio: Celso Borges, un refuerzo para Ismael Rescalvo y Kenneth Vargas

En pleno desarrollo del Mundial 2026 y con la pretemporada en marcha, repasamos la actualidad de la Liga Deportiva Alajuelense.

En Fútbol Centroamérica les traemos un repaso detallado de la actualidad de la Liga Deportiva Alajuelense. Mientras la atención de todos se centra en el Mundial de Norteamérica 2026, el conjunto rojinegro ya se encuentra trabajando en la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026 bajo las órdenes de su nuevo técnico, el español Ismael Rescalvo.

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Celso Borges muestra sus otros perfiles

El gran capitán de 38 años, quien tiene contrato vigente con la Liga hasta diciembre, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un divertido video.

En la publicación, realizada junto al reconocido músico y comediante costarricense Kurt Dyer, se lo puede ver a Celso cantando y tocando la batería. Si bien no es ningún secreto su pasión por la percusión, esta es la primera vez que el mediocampista se anima a cantar frente a la cámara.

Pero los talentos de Borges fuera de la cancha no terminan ahí. Este domingo, el tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica hizo su debut como comentarista de la cadena internacional FOX. Su estreno se dio en la transmisión del partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, en el que Canadá venció por la mínima diferencia a Sudáfrica para sellar su boleto a los octavos de final.

Celso Borges también se estrenó como comentarista (Instagram).

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Ismael Rescalvo promueve al primo de Joel Campbell

Akenai Samuels, el desequilibrante extremo derecho de apenas 17 años que es considerado como una de las grandes joyas de la cantera rojinegra, comenzó los trabajos de pretemporada junto al primer equipo bajo la mirada de Ismael Rescalvo.

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Si el primo segundo de Joel Campbell logra demostrar durante estas semanas que está lo suficientemente maduro para soportar el roce de la Primera División, podría convertirse en uno de los refuerzos del técnico español para ir en busca de la ansiada estrella 32.

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Kenneth Vargas cambia de paisaje

Luego de su polémica salida de Alajuela, el extremo de 24 años ya tiene un nuevo destino en el Viejo Continente: firmó contrato con el Kalamata FC de la Primera División de Grecia, aunque su ficha sigue perteneciendo al Hearts de Escocia.

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En su cuenta de Instagram, Kenneth quiso compartir su alegría con sus seguidores publicando una postal de su nuevo hogar en el país helénico. En la imagen se aprecia una terraza que da a un cielo despejado, con un imponente monte de fondo.

Kenneth Vargas ante un nuevo comienzo (Instagram).

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“Nueva casa, nueva vida”, fue el optimista mensaje con el que el nuevamente legionario acompañó el posteo, cerrando así su capítulo en Costa Rica y enfocándose en su futuro europeo.