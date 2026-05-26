Aceptó la oferta: Alajuelense cierra el fichaje del central que Ismael Rescalvo tanto necesitaba

Liga Deportiva Alajuelense encaró este mercado de fichajes con una clara obligación: hacerse con los servicios de un defensor central. Tanto Santiago van der Putten como Guillermo Villalobos, dos de sus zagueros estrellas, volverán a jugar recién en 2027. Por lo que urgía reforzar esa zona para dar pelea en el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

El gerente deportivo del club, Carlos Vela, había hablado abiertamente sobre el tema desde antes de que Ismael Rescalvo asumiera la dirección técnica: “Tenemos un hueco ahí que sí vamos a cubrir. Esperemos apuntarle y que sea un refuerzo de cierta jerarquía”. Finalmente, después de varios intentos, cumplió.

Yeison Molina será el próximo fichaje de Alajuelense

En las últimas horas del martes, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer a través de sus redes sociales que “Yeison Molina está a un paso de ser nuevo jugador de Alajuelense, Liberia acaba de aceptar la última oferta manuda”.

Molina venía siendo buscado con insistencia por Vela en los últimos días. Tras la negativa de Fernán Faerron, quien se reunió con la Liga pero priorizó el acuerdo que tiene con un equipo de España, el defensor de 1,80 metros y 30 años de edad pasó a ser el objetivo número uno para reforzar la última línea de los rojinegros.

Yeison Molina será nuevo refuerzo de LDA. (Foto: Kevin Jiménez)

Sin embargo, el ex AD Guanacasteca es uno de los futbolistas preferidos de José Saturnino Cardozo. Por pedido expreso del entrenador de los liberianos, la dirigencia que preside Wilder Eusse rechazó tres ofrecimientos formales de Alajuelense por el seleccionado nacional. Pero el último destrabó la operación.

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“Se hacen ahora los pasos formales para cerrar todo en documentos, será compra de la ficha”, añadió Jiménez sobre la situación de Molina, que este semestre continuó siendo titular habitual en la zaga aurinegra. En total, jugó 23 partidos entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa, sumando 2.045 minutos.

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Además del central nicoyano, la Liga sumó otros dos jugadores en ese puesto para el próximo semestre: Farbod Samadian (Puntarenas FC) y Daniel Chacón (Liberia). También se menciona que podría llegar a tener su oportunidad en el primer equipo el juvenil Giankarlo Romulus.

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En resumen

El defensor Yeison Molina está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Alajuelense, luego de que Liberia aceptara la última propuesta económica del club manudo.

está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Alajuelense, luego de que Liberia aceptara la última propuesta económica del club manudo. Tras tres ofertas rechazadas por pedido del DT José Saturnino Cardozo, la dirigencia liberiana cedió ante los rojinegros para cerrar la transferencia mediante la compra definitiva de su ficha .

. El seleccionado nacional de 30 años se convirtió en la prioridad de Carlos Vela con el fin de cubrir las ausencias por lesión de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos.