Es oficial: Saprissa vende a Tomás Rodríguez y Erick Lonnis confirma la noticia más esperada por los morados

Tomás Rodríguez puso punto final a su etapa con Deportivo Saprissa y continuará su carrera en el Barcelona Sporting Club de Ecuador, luego de concretarse una transferencia definitiva acordada entre el conjunto morado y el Sporting San Miguelito, club propietario de la ficha del delantero panameño. La operación también le permite al equipo costarricense liberar una plaza de extranjero de cara al Torneo Apertura 2026.

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El atacante deja la institución tras una temporada en la que logró consolidarse como una de las principales piezas ofensivas del equipo. Con la camiseta de Saprissa, Rodríguez disputó 25 partidos, anotó siete goles en todas las competiciones y levantó el título del Torneo de Copa 2026, dejando una buena impresión tanto por su rendimiento como por su compromiso dentro y fuera de la cancha.

Saprissa libera un cupo de extranjero y obtiene un beneficio económico con la venta

La salida del delantero representa mucho más que un movimiento deportivo. Con esta negociación, Deportivo Saprissa resuelve uno de los principales desafíos que tenía para conformar su plantilla, ya que ahora cumple con el límite de jugadores extranjeros permitido y podrá afrontar el inicio del campeonato con todos sus cupos en regla.

El director del Comité Deportivo, Erick Lonis, explicó que la transferencia formaba parte de un plan diseñado desde la llegada del futbolista al club. “Desde un inicio, en conjunto con Sporting San Miguelito, desarrollamos una estrategia para impulsar el crecimiento deportivo y profesional de Tomás, porque siempre creímos en su calidad futbolística y humana. En Saprissa alcanzó un gran nivel competitivo, en un club que exige al máximo y que representa una verdadera prueba para cualquier jugador“, afirmó el dirigente.

Lonis también destacó que el desempeño del atacante en la Copa del Mundo 2026 terminó por abrirle las puertas del fútbol sudamericano y resaltó el impacto positivo de la negociación para todas las partes. “Posteriormente, en la Copa del Mundo volvió a demostrar sus condiciones, y esa plataforma hoy le permite dar un nuevo paso en su carrera al incorporarse a un club con una enorme tradición en Sudamérica. Esta operación también representa un beneficio económico para Saprissa, resultado de una estrategia deportiva que genera valor para todas las partes involucradas“, añadió.

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Por su parte, Deportivo Saprissa despidió al delantero con un mensaje de agradecimiento por su paso por la institución. “El Deportivo Saprissa agradece a Tomás Rodríguez por su compromiso, entrega y profesionalismo durante su paso por el club, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera deportiva“. Mientras tanto, el atacante iniciará un nuevo desafío con el Barcelona Sporting Club, donde buscará consolidarse en uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano y sudamericano.