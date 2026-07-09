¿España o Bélgica? La IA predice con resultado exacto quién será el rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para el duelo entre España y Bélgica.

España y Belgica protagonizan este viernes 10 de julio uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo español llega liderado por Lamine Yamal, con la tarea de continuar su camino para la final y así buscar su segunda estrella.

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En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para este partido de eliminación directa. El análisis toma en cuenta el presente de ambas selecciones, la jerarquía individual, la experiencia en fases finales, el rendimiento ofensivo y la capacidad de cada equipo para sostener la presión en un duelo mundialista.

Resultado exacto de España vs. Bélgica según la IA

Según la predicción de la Inteligencia Artificial, España vencerá 2-1 a Bélgica en un partido cerrado, intenso y definido por detalles en el segundo tiempo. La IA proyecta que el equipo español será el que tenga el dominio y logre tener más opciones aunque con unos belgas que pondrán en aprietos a los galos.

España podría adelantarse en el marcador, con Bélgica reaccionando para igualar el partido. Sin embargo, las individualidades de los ibéricos sacarían adelante a su equipo y así conseguir la victoria.

Probabilidades y posibles goleadores

De acuerdo con la IA, España tiene un 52% de probabilidades de ganar en los 90 minutos, Bélgica cuenta con un 28%, mientras que el empate y posible tiempo extra aparece con un 20%.

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Entre los posibles goleadores, la IA coloca a Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal o Dani Olmo como los nombres más probables para España, mientras que por Marruecos aparecen Leandro Trossard o Romelu Lukaku como las principales amenazas.

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El resultado exacto proyectado por la Inteligencia Artificial es España 2-1 Belgica, con el equipo español avanzando a los cuartos de final del Mundial 2026 y así enfrentar a Francia