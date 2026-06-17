Mientras muchos miran el Mundial 2026, las noticias en Alajuelense no paran de llegar.

Es cierto: estamos en época de Mundial 2026 y casi toda la atención del planeta fútbol está depositada en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, mientras Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland hacen goles, en la Liga Deportiva Alajuelense siguen habiendo noticias.

Y durante este martes hubo varias apariciones de sus figuras y ex figuras que tuvieron repercusión en los medios. Por eso este resumen: esto es Alajuelense HOY.

ver también “Acuerdo prácticamente cerrado”: Joseph Joseph va por su primer fichaje tras vencer a Raúl Pinto en las elecciones de Alajuelense

Carlos Vela habló de las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

En el podcast oficial de la Liga llamado Rojinegro querido, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela se refirió por primera vez a las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, ambos ya con nuevos clubes en Europa tras haber sido eyectados del club por un nuevo escándalo de indisciplina.

“Ésta una oportunidad para dejar muy claros los valores que tiene el club; siempre se ha dicho de manera clara. En su momento, con los diversos incidentes que vivimos, dijimos que creemos en una segunda oportunidad, pero también siempre hablamos de que una reincidencia ya es otra cosa”, dijo Vela.

Carlos Vela se quedó sin el fichaje que anhelaba para Alajuelense.

“Cuando las cosas se hablan con claridad y con franqueza, no hay mucho que decir; las cartas estaban echadas y había que tomar decisiones, sin voltear atrás. Estamos seguros de que se tomó la mejor decisión para el equipo, para los objetivos que queremos tener”, agregó el mexicano.

Publicidad

Publicidad

Celso Borges sigue entrenando

Mientras tanto, Alajuelense se entrena bajo las órdenes de Ismael Rescalvo. Y Celso Borges, que también está mostrando su faceta como comentarista del Mundial 2026 en diversos envíos de streaming, compartió un poco de la intimidad del camerino rojinegro en esta larga pretemporada.

Publicidad

A través su cuenta de Instagram, el capitán del equipo resposteó una imagen en la que se lo puede ver junto a Santiago van der Putten y otros miembros del cuerpo técnico en el vestuario liguista compartiendo un cafe.

Publicidad

La storie compartida por Celso Borges.

Publicidad

Washington Ortega vive y sufre el Mundial 2026 a la distancia

Un día después del empate de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026, Washington Ortega volvió a vibrar con su Celeste querida en el torneo ecuménico. El día del partido había mostrado las imágenes del asado que hizo para ver el partido y ayer se jactó del poderío charrúa en las Copas del Mundo.

Ortega compartió en su Instagram un emotivo video de la cuenta @cosasdelpaisito que muestra y dimensiona lo que es Uruguay creciendo en medio de los dos gigantes sudamericanos como Argentina y Brasil.

Publicidad

Publicidad

Washi vive a pleno el Mundial 2026.

Kenneth Vargas y el guiño para Alajuelense

Ya sin lugar en la Liga y antes de marcharse a Grecia para sumarse al recién ascendido Kalamata FC, Kenneth Vargas compartió una foto a propósito del día junto a su hijo… con la camiseta de Alajuelense puesta.

Publicidad

ver también Duró un día sin empleo: Kenneth Vargas ya tiene nuevo equipo tras finiquitar con Alajuelense y así lo presentaron

La foto que subió Kenneth Vargas.

Publicidad

En síntesis

Salidas por indisciplina: Carlos Vela confirmó las bajas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Carlos Vela confirmó las bajas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Celso Borges: entrena con Ismael Rescalvo en Alajuelense y comenta el Mundial 2026.

entrena con Ismael Rescalvo en Alajuelense y comenta el Mundial 2026. Fichaje en Grecia: Kenneth Vargas jugará en el recién ascendido equipo Kalamata FC.