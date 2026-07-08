“Interés del jugador”: Saprissa va por la figura de Liberia que quieren en Alajuelense

Saprissa tiene en carpeta a uno de los jugadores con más proyección de Liberia, que este miércoles descendió de forma administrativa por decisión de la Fedefútbol.

Municipal Liberia inicia una inevitable reestructuración. Este miércoles 8 de julio, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) sostuvo la decisión del Comité de Licencias de no permitirle competir en la Primera División en la temporada 2026-2027 y decretar su pérdida de la categoría.

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Ahora, los pamperos buscan obtener su licencia para competir en la Liga de Ascenso. Aunque la directiva, encabezada por el presidente interino Mario Mora, también necesita liberar masa salarial y generar ingresos al no contar más con el respaldo financiero de Horus Fútbol Club S.A.D., empresa de la cual el club se desvinculó de mutuo acuerdo.

Esta situación habilita una vía de negociación directa entre los jugadores de la planilla sumamente competitiva que confeccionó José Saturnino Cardozo con los clubes de la máxima categoría. Y en el caso de Deportivo Saprissa, ya tienen claro con cuál elemento quieren reforzarse.

Saprissa va por Sebastián Padilla

Saprissa sondeó en abril a Sebastián Padilla, un mediocampista de 21 años formado en la cantera de Liberia y que los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense señalan como el refuerzo a traer. Gracias a sus buenas condiciones, se afianzó en el primer equipo a partir de la llegada de Cardozo.

ver también ¿Quién es y cómo juega Sebastián Padilla, la joya que Saprissa quiere robarle a Liberia y que tiene como mentor a Cristian Gamboa?

Sin embargo, el periodista Daniel Jiménez confirmó que ese interés sigue vigente en ambas partes luego de que la Fedefútbol ratificara la revocatoria de la licencia de los pamperos. “Hace unos días, los morados disputaron un partido amistoso contra los liberianos en el que los capitanes de Saprissa habrían aprovechado para conversar con el joven talento“, añadió.

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Padilla tiene grandes chanes de terminar en la “S”, aunque no llegaría gratis: los tibaseños deberían abonarle a Liberia los derechos de formación del nacido en Bagaces para poder hacerse con sus servicios. El semestre pasado, jugó 22 partidos (1.558 minutos) y aportó dos asistencias entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa.

No solo tiene ritmo competitivo, sino que también se está ganando un espacio en la Selección de Costa Rica: el volante fue convocado por Fernando Batista para el amistoso con Colombia de la última fecha FIFA que terminó en derrota 1-3, aunque no tuvo rodaje.