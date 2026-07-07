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Mundial 2026

Cómo quedó el cuadro completo de cuartos de final del Mundial 2026: cruces, sedes, días y horarios

Con el cierre de los octavos de final, los cruces de cuartos del Mundial 2026 ya quedaron oficialmente definidos.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Solo cuatro equipos siguen de pie en el Mundial 2026.
© Getty / Gemini.Solo cuatro equipos siguen de pie en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya tiene definido su cuadro de cuartos de final. Después de la infartante remontada de Argentina sobre Egipto y el triunfo de Suiza ante Colombia, quedó completa la lista de las ocho selecciones que siguen en carrera por el título y que buscarán meterse en las semifinales.

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Los cuartos de final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, ya con todos los partidos en Estados Unidos. Las sedes serán Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

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Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026

Con el cierre de los octavos de final, los cruces de cuartos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Francia vs. Marruecos
  • España vs. Bélgica
  • Noruega vs. Inglaterra
  • Argentina vs. Suiza
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Fecha y horario de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio de 2026. La ronda comenzará con el cruce entre Francia y Marruecos y se cerrará con el partido entre Argentina y Suiza. La agenda completa quedó así:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: Boston Stadium, Boston

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Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica
Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá
Sede: Los Angeles Stadium, Los Ángeles

España dejó en el camino a Portugal de la mano de Mikel Merino y ahora se medirá con Bélgica (Getty Images).

España dejó en el camino a Portugal de la mano de Mikel Merino y ahora se medirá con Bélgica (Getty Images).

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Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra
Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá
Sede: Miami Stadium, Miami

Argentina vs. Suiza
Hora: 7:00 p.m. de Centroamérica / 8:00 p.m. de Panamá
Sede: Kansas City Stadium, Kansas City

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Así se perfilan las semifinales del Mundial 2026

El cuadro también dejó armado el camino hacia las semifinales. Los cruces serán los siguientes:

  • Ganador de Francia vs. Marruecos vs. ganador de España vs. Bélgica
  • Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. ganador de Argentina vs. Colombia

Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. La final está programada para el domingo 19 de julio.

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