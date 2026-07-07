Cómo quedó el cuadro completo de cuartos de final del Mundial 2026: cruces, sedes, días y horarios

El Mundial 2026 ya tiene definido su cuadro de cuartos de final. Después de la infartante remontada de Argentina sobre Egipto y el triunfo de Suiza ante Colombia, quedó completa la lista de las ocho selecciones que siguen en carrera por el título y que buscarán meterse en las semifinales.
Los cuartos de final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, ya con todos los partidos en Estados Unidos. Las sedes serán Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.
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Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026
Con el cierre de los octavos de final, los cruces de cuartos del Mundial 2026 quedaron definidos de la siguiente manera:
- Francia vs. Marruecos
- España vs. Bélgica
- Noruega vs. Inglaterra
- Argentina vs. Suiza
Fecha y horario de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026
Los cuartos de final se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio de 2026. La ronda comenzará con el cruce entre Francia y Marruecos y se cerrará con el partido entre Argentina y Suiza. La agenda completa quedó así:
Jueves 9 de julio
Francia vs. Marruecos
Hora: 2:00 p.m. de Centroamérica / 3:00 p.m. de Panamá
Sede: Boston Stadium, Boston
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica
Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica / 2:00 p.m. de Panamá
Sede: Los Angeles Stadium, Los Ángeles
España dejó en el camino a Portugal de la mano de Mikel Merino y ahora se medirá con Bélgica (Getty Images).
Sábado 11 de julio
Noruega vs. Inglaterra
Hora: 3:00 p.m. de Centroamérica / 4:00 p.m. de Panamá
Sede: Miami Stadium, Miami
Argentina vs. Suiza
Hora: 7:00 p.m. de Centroamérica / 8:00 p.m. de Panamá
Sede: Kansas City Stadium, Kansas City
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Así se perfilan las semifinales del Mundial 2026
El cuadro también dejó armado el camino hacia las semifinales. Los cruces serán los siguientes:
- Ganador de Francia vs. Marruecos vs. ganador de España vs. Bélgica
- Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. ganador de Argentina vs. Colombia
Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio. La final está programada para el domingo 19 de julio.