El reciente ataque a balazos contra el supuesto vehículo de Alejandro Bran pone a prueba el discurso de cero tolerancia que Ismael Rescalvo instauró desde su primer día en Alajuelense.

El violento episodio ocurrido la madrugada del lunes en San Pedro, donde el supuesto vehículo de Alejandro Bran fue blanco de una balacera, desató un verdadero incendio a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque desde el entorno del mediocampista de 26 años intentaron apaciguar las aguas argumentando que el suceso fue “un caso ajeno a su control”, su prontuario lo coloca en una posición sumamente delicada.

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Por si esto fuera poco, Ismael Rescalvo, quien asumió las riendas de la Liga hace apenas unas semanas, ya había trazado una línea roja inquebrantable sobre cómo manejaría este tipo de situaciones.

Tolerancia cero: la advertencia del DT

Para anticipar el duro panorama que le espera al volante rojinegro basta con retroceder al pasado 14 de mayo, día en que Rescalvo fue presentado oficialmente como director técnico de Alajuelense.

En aquella conferencia de prensa, al ser consultado específicamente por los recurrentes problemas de conducta que arrastraba el plantel que venía siendo dirigido por Óscar Ramírez, el español fue tajante.

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“Carlos (Vela) me conoce y sabe que eso es innegociable, no hay diálogo, ni nada, la indisciplina no existe entre mis valores, tengo muy claro que eso no va conmigo. Soy muy tajante y firme con el tema”, disparó Rescalvo frente a los micrófonos.

“Los comportamientos que evidentemente en el mundo del fútbol suceden, hay que verlos. Trabajaremos para que no suceda y, si sucede, vamos a ser muy firmes en que no suceda”, sentenció el estratega.

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Con estas declaraciones sobre la mesa, el caso de Alejandro Bran podría convertirse en la primera gran prueba de fuego para la autoridad de Ismael Rescalvo. Por el momento, el club se encuentra realizando las investigaciones internas correspondientes.

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“Bocha” Batista también lo tiene en la mira

El escándalo no solo representa un dolor de cabeza para Alejandro Bran y Alajuelense, sino que también amenaza con cerrarle definitivamente las puertas de la Selección de Costa Rica.

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Al igual que Rescalvo en la Liga, el técnico de la Tricolor, Fernando Batista, planea imponer una estricta política de disciplina dentro del camerino, la cual ya le costó el puesto a Alejandro Bran en marzo de este mismo año, cuando fue desconvocado tras verse involucrado en un altercado vecinal.

Alejandro Bran forma parte de los convocados por Fernando Batista a La Sele, al menos por ahora… (Fedefútbol).

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En aquel momento, el estratega argentino fue muy claro sobre los estándares que exige para representar al país. En una entrevista concedida a la cadena internacional Fox Sports, Batista advirtió: “Hay cosas que no se negocian. La disciplina para ser jugador de selección lo tenés que demostrar no solo en el campo, sino afuera”.

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“No voy a negociar el comportamiento, la educación, los valores. Ellos ya saben que la conducta va a la par de jugar bien al fútbol”, reforzó el DT de La Sele durante la misma charla.

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A escasas semanas de los fogueos ante selecciones de primer nivel como Colombia e Inglaterra, la continuidad del volante rojinegro en La Sele pende de un hilo, a la espera del dictamen final de un cuerpo técnico que ya avisó que no perdonaría la reincidencia.

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En síntesis