Duró un día sin empleo: Kenneth Vargas ya tiene nuevo equipo tras finiquitar con Alajuelense y así lo presentaron

Logró salir de Alajuelense y este jueves se anunció el nuevo equipo donde jugará Kenneth Vargas. Su destino está lejos de Costa Rica.

El futbolista costarricense Kenneth Vargas ya tiene un nuevo destino. Luego de ser separado de la Liga Deportiva Alajuelense por problemas de indisciplina, el delantero de 24 años firmó con el Kalamata FC de Grecia.

Vargas llegó a un acuerdo este miércoles para terminar antes de tiempo su préstamo con el equipo rojinegro, el cual vencía a fin de año. Su ficha pertenece al Heart of Midlothian de Escocia (con el que tiene contrato hasta 2029), club que decidió cederlo ahora al fútbol griego.

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“Estoy muy contento con esta nueva oportunidad, el trabajo duro, el esfuerzo y el sacrificio siempre dan sus frutos”, compartió el jugador en sus redes sociales.

Un paso por la Liga marcado por la polémica

La salida de Vargas de Alajuelense no tomó por sorpresa a la afición, ya que el club había anunciado oficialmente su baja para el torneo de Apertura 2026 debido a dos fuertes escándalos nocturnos:

Primer incidente (Marzo): Fue castigado tras salir de noche junto a su compañero Alejandro Bran, quien terminó en un altercado con la policía dentro de un condominio.

El mensaje de Kenneth Vargas ante la llegada a su nuevo club.

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Segundo incidente (Mayo): Ambos jugadores volvieron a salir de madrugada a un restaurante en Montes de Oca. Esa noche, el carro de Bran fue baleado, lo que colmó la paciencia de la directiva y del técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, quien los expulsó de la concentración de la Sele.

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Tras estos hechos, Alajuelense decidió separarlos de forma inmediata de la organización.

Mientras Kenneth Vargas ya empaca las maletas para regresar a Europa, el futuro de Alejandro Bran sigue en el aire, ya que todavía tiene contrato con el equipo manudo hasta diciembre de 2027.

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En resumen

Kenneth Vargas fue separado definitivamente de Alajuelense tras protagonizar dos polémicas salidas nocturnas junto a Alejandro Bran.

El delantero de 24 años jugará en el Kalamata FC de Grecia, cedido por el Hearts de Escocia, dueño de su ficha hasta 2029.

Mientras Vargas ya tiene nuevo club, la situación de Alejandro Bran aún no se define, a pesar de tener contrato con la Liga hasta 2027.