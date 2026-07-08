Liberia quedó atrás: Cubo Torres consigue nuevo equipo en Costa Rica y es el menos esperado

Erick Torres llegó a un acuerdo con un club que promete dar de qué hablar en el Torneo Apertura 2026.

Municipal Liberia le está dando la carta de libertad a sus jugadores tras lo acontecido este miércoles, con la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) de ratificar la quita de la licencia del club para competir en la máxima categoría durante la temporada 2026/2027.

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La “fuga de talentos” del plantel, que viene de jugar dos semifinales consecutivas, era inevitable. Y comenzó por una de sus figuras más experimentadas: Erick “Cubo” Torres. El delantero duró un año en la Ciudad Blanca.

Cubo Torres se marcha a Inter San Carlos

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez, “Cubo” Torres se convirtió en nuevo futbolista de Inter San Carlos. “Será anunciado apenas libere su contrato con Liberia”, añadió sobre la situación del mexicano.

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De hecho, Torres ya estaba entrenando con el flamante inquilino de la Primera División, que viene siendo noticia desde hace días por el logro deportivo que representa el ascenso y también por el bombazo que dieron en el mercado al fichar a Joel Campbell luego de que finalizara contrato con Alajuelense.

La inyección de capital llega por el lado del propietario del equipo sancarleño, Giovanny Paniagua, permitiéndole a Inter costear los salarios de tres de sus fichajes más sonados: como Campbell, el portero Aarón Cruz o el propio Torres, quien ansía llevar sus goles al norte del país.

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Durante su estancia en Liberia, el ex Chivas de Guadalajara anotó 12 goles en 37 partidos. Y ahora, con 33 años, se unirá al cuarto club tico de su carrera: ya había pasado por Guanacasteca, Sporting FC y Herediano, donde no llegó a debutar.

En resumen

Ante la ratificación de la Fedefútbol de retirarle la licencia a Liberia, el club comenzó a liberar a sus futbolistas, provocando la inminente salida de sus principales figuras.

El delantero mexicano Erick “Cubo” Torres dejará la Ciudad Blanca para convertirse en nuevo refuerzo de Inter de San Carlos, equipo con el que ya se encuentra entrenando.

Con 33 años, el atacante se unirá al recién ascendido club sancarleño para conformar un ataque de lujo junto al histórico Joel Campbell.