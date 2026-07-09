Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Este miércoles, el parate en el Mundial 2026 llega a su fin con un verdadero partidazo. Francia y Marruecos se enfrentarán en el Boston Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026, reeditando el duelo que tuvo lugar en las semis de la anterior Copa del Mundo y terminó ganando 2-0 el equipo galo con los goles de Théo Hernández y Kolo Muani.
Quien se imponga en este cruce, ya sea en los 90 minutos, el tiempo extra o los lanzamientos desde el punto penal, tendrá como rival al ganador de España-Bélgica.
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Dónde ver Francia vs. Marruecos en Centroamérica
El juego iniciará a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).
- Costa Rica: Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7)
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4
- El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS
- Nicaragua: Tigo Sports
- Panamá: Tigo Sports y Fox