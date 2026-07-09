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Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Francia vs. Marruecos, que se miden en Boston por el boleto a las semifinales del Mundial 2026. Hora, TV, alineaciones y más.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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© GettySiga EN VIVO y ONLINE a Francia vs. Marruecos.

Este miércoles, el parate en el Mundial 2026 llega a su fin con un verdadero partidazo. Francia y Marruecos se enfrentarán en el Boston Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026, reeditando el duelo que tuvo lugar en las semis de la anterior Copa del Mundo y terminó ganando 2-0 el equipo galo con los goles de Théo Hernández y Kolo Muani.

Quien se imponga en este cruce, ya sea en los 90 minutos, el tiempo extra o los lanzamientos desde el punto penal, tendrá como rival al ganador de España-Bélgica.

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Dónde ver Francia vs. Marruecos en Centroamérica

El juego iniciará a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).

  • Costa Rica: Fox+, TDMAX y Teletica (Canal 7)
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4
  • El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4 TCS
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports y Fox
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¡Alineación confirmada de Francia!

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.

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¡Alineación confirmada de Marruecos!

Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Talbi, Ounahi, El Khannouss y Díaz.

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Futbolistas en capilla de Marruecos

Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss están apercibidos: si reciben una amarilla, se perderían una eventual semifinal.

Ismael Saibari no estará disponible para Marruecos

Ismael Saibari, mediocampista de Marruecos, no estará ante Francia. Si el conjunto africano avanza, podría volver para las semifinales.

Jugadores de Francia en capilla

Michael Koné, Michael Olise y Bradley Barcola llegan apercibidos: si son amonestados, se perderían una posible semifinal.

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¡Último antecedente mundialista!

En Qatar 2022, Francia venció a Marruecos en semifinales con goles de Theo Hernández y Kolo Muani.

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Francia vs Marruecos: historial

En los seis antecedentes entre ambas selecciones, Francia logró cuatro victorias y hubo dos empates. Marruecos intentará conseguir su primer triunfo frente al elenco galo.

Terna arbitral del partido

  • Árbitro central: Facundo Tello (ARG)
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)
  • Cuarto árbitro: Darío Herrera (ARG)
  • Árbitro de reserva: Cristian Navarro (ARG)
FIFA

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.
  • Marruecos: Yassine Bounou, Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss, Brahim Diaz y Soufiane Rahimi.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Marruecos?

Los aficionados de Perú y Sudamérica podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de la señal de DSports, que transmitirá el encuentro en vivo para toda la región.

Para quienes prefieran ver el partido por streaming, DGO y Paramount+ también contarán con la transmisión en vivo del cotejo. Ambas plataformas permitirán seguir el encuentro desde celulares, tabletas o computadoras, sin perder detalle de los cuartos de final.

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¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 comenzará a las 15:00 horas de Perú y 20:00 GMT. A continuación, conoce los horarios del encuentro en distintos países del mundo.

  • México: 14:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 16:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17:00 horas
  • España: 22:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Francia y Marruecos!

Francia y Marruecos se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue la previa y todas las incidencias del partido en el minuto a minuto de Bolavip.

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