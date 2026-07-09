Francia vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Francia vs. Marruecos, que se miden en Boston por el boleto a las semifinales del Mundial 2026. Hora, TV, alineaciones y más.

Este miércoles, el parate en el Mundial 2026 llega a su fin con un verdadero partidazo. Francia y Marruecos se enfrentarán en el Boston Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026, reeditando el duelo que tuvo lugar en las semis de la anterior Copa del Mundo y terminó ganando 2-0 el equipo galo con los goles de Théo Hernández y Kolo Muani.

Quien se imponga en este cruce, ya sea en los 90 minutos, el tiempo extra o los lanzamientos desde el punto penal, tendrá como rival al ganador de España-Bélgica.

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Dónde ver Francia vs. Marruecos en Centroamérica

El juego iniciará a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 de Panamá).