España vs. Bélgica: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Conozca los detalles de cómo ver el partido de España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a dos selecciones europeas que llegan con confianza a esta instancia.

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La Roja viene de eliminar a Portugal con un gol sobre la hora, mientras que Bélgica llega después de golear a Estados Unidos en octavos de final. Será un duelo de eliminación directa con mucho peso ofensivo, nombres de jerarquía y un boleto a semifinales en juego.

A qué hora juegan España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica , Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX. Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.

Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX

Cómo llega España al partido contra Bélgica

España llega a los cuartos de final después de vencer 1-0 a Portugal en octavos. El equipo de Luis de la Fuente resolvió el clásico ibérico sobre la hora, con un gol de Mikel Merino a los 91′, tras asistencia de Ferran Torres.

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Fue otro partido cerrado, pero también una nueva muestra de carácter. La Roja volvió a competir con paciencia, sostuvo el arco en cero y encontró el golpe decisivo en un momento límite del encuentro.

El presente español es muy sólido. Suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, una racha que acompaña lo mostrado durante el Mundial: orden defensivo, control de juego y capacidad para resolver partidos de máxima presión.

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En la previa, Dani Olmo remarcó en Los Ángeles que España afronta cada encuentro como una final. También destacó la solidez defensiva del equipo, uno de los puntos más fuertes de una selección que llega a cuartos con muy buenas sensaciones.

Cómo llega Bélgica al partido contra España

Bélgica llega a este cruce después de golear 4-1 a Estados Unidos en octavos de final. El equipo de Rudi Garcia tuvo una actuación contundente ante el anfitrión y mostró una versión ofensiva muy convincente.

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La gran figura de ese partido fue Charles De Ketelaere, autor de un doblete. Hans Vanaken y Brandon Mechele completaron la cuenta para una selección belga que ganó autoridad en plena fase decisiva.

El momento reciente también es positivo. Bélgica acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, una racha que la sostiene como uno de los rivales más peligrosos de estos cuartos de final.

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De Ketelaere llega como uno de los jugadores en mejor forma del equipo, mientras que Kevin De Bruyne y Youri Tielemans aparecen como piezas centrales para manejar el ritmo del partido. En cuanto a la disponibilidad, Amadou Onana es baja confirmada.

España vs. Bélgica: control español contra pegada belga

El cruce en Inglewood tendrá un contraste muy atractivo. España intentará imponer su circulación de pelota, sostener el orden defensivo y llevar el partido a un escenario de paciencia, como ya hizo ante Portugal.

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Bélgica, en cambio, llega con mayor impacto ofensivo reciente. La goleada ante Estados Unidos dejó señales claras de un equipo capaz de lastimar por dentro y por fuera, con De Ketelaere, Doku, Trossard y De Bruyne como amenazas constantes.

La clave puede estar en el mediocampo. Si España logra controlar el ritmo con Rodri, Pedri y Dani Olmo, puede reducir los espacios para la transición belga. Si Bélgica consigue acelerar tras recuperación y encontrar a sus atacantes en campo abierto, el partido puede volverse mucho más incómodo para la Roja.

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También pesará la eficacia. España viene de ganar por la mínima y Bélgica de marcar cuatro goles, dos caminos distintos que llegan al mismo punto: un partido de cuartos donde cada detalle puede definir el pase a semifinales.

Posibles alineaciones de España vs. Bélgica

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

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España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken; Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard. DT: Rudi Garcia.

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Quién es el árbitro de España vs. Bélgica por el Mundial 2026

El árbitro designado para España vs. Bélgica será Michael Oliver, de Inglaterra. El juez tendrá a cargo uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra).

Michael Oliver (Inglaterra). Asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra).

Stuart Burt (Inglaterra). Asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra).

James Mainwaring (Inglaterra). Cuarto árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil).

Ramon Abatti Abel (Brasil). VAR: Jarred Gillett (Australia).

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España se mantiene invicta en sus antecedentes oficiales con Michael Oliver, quien además ya dirigió tres partidos en este torneo.

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Qué pasa si España y Bélgica empatan

Si España y Bélgica empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a semifinales se definirá por penales.