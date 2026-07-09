Inglaterra juega fuerte contra Argentina: la teoría de amaño en el Mundial 2026 que deja a la FIFA en el centro del escándalo

La Copa del Mundo 2026 continúa envuelta en la polémica y, en las últimas horas, el diario británico The Telegraph publicó un amplio análisis en el que recopila diversas teorías que circulan sobre un supuesto favorecimiento hacia la Selección de Argentina en su camino por defender el título mundial. Aunque el propio medio aclara que no existen pruebas que respalden estas acusaciones, expone los episodios que han alimentado el debate entre aficionados y analistas.

Publicidad

ver también El FBI interviene: la investigación contra Argentina por las denuncias en medio del Mundial 2026

El punto de mayor controversia surgió tras la victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final. La validación del gol del triunfo de Enzo Fernández y la anulación de una anotación previa de Mostafa Zico provocaron una fuerte reacción del futbolista egipcio, quien aseguró que el torneo estaba “amañado”. A partir de ese momento, las redes sociales y distintos sectores del fútbol comenzaron a cuestionar varias decisiones arbitrales que, según estas teorías, habrían favorecido al vigente campeón del mundo.

Las jugadas, los arbitrajes y las decisiones de FIFA alimentan las teorías sobre Argentina

Entre los argumentos recopilados por The Telegraph aparece la acción protagonizada por Lionel Messi frente a Argelia, cuando el capitán argentino no fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Aissa Mandi. El medio recuerda que exfutbolistas como Nedum Onuoha y Alejandro Moreno consideraron que la acción merecía tarjeta roja, mientras que el VAR decidió no intervenir. A esto se sumó la comparación con el caso del estadounidense Folarin Balogun, quien sí fue expulsado por una acción similar, aunque posteriormente la FIFA suspendió parcialmente su sanción.

Otro de los aspectos mencionados es el criterio disciplinario aplicado durante el torneo. Según el análisis, Argentina ha recibido un número reducido de tarjetas amarillas, pese a cometer una cantidad importante de faltas en algunos encuentros. También se menciona la declaración del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reconoció que “sufrió” durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, aunque posteriormente aclaró que hablaba en representación de los aficionados neutrales que disfrutaban del espectáculo.

El periódico británico también señala que la designación de una delegación arbitral completamente argentina para el partido entre Francia y Marruecos despertó suspicacias en redes sociales, especialmente porque los franceses son considerados uno de los principales candidatos al título. A ello añade las críticas que surgieron desde el sorteo del torneo, donde algunos consideraron que Argentina tuvo un camino más favorable al evitar a otras potencias hasta las rondas finales.

Publicidad

ver también Egipto toma una contundente medida ante la FIFA tras denunciar amaño frente a Argentina: “Exigimos la exclusión”

Finalmente, The Telegraph recuerda que este tipo de teorías no son nuevas en la historia del fútbol argentino. El medio hace referencia a las sospechas que rodearon el Mundial de 1978, disputado bajo la dictadura militar, así como al recordado episodio de la “botella de agua” en el duelo entre Argentina y Brasil durante Italia 1990. No obstante, el periódico enfatiza que, pese a la cantidad de especulaciones y antecedentes históricos expuestos, no existen pruebas que demuestren que el Mundial 2026 esté amañado, aunque reconoce que las recientes decisiones arbitrales han intensificado una polémica que continúa dividiendo opiniones en el mundo del fútbol.