En medio del escándalo: José Saturnino Cardozo anuncia su salida de Liberia y conmueve a Costa Rica con su descargo

José Saturnino Cardozo se despidió oficialmente de Municipal Liberia tras la crisis institucional que dejó al club sin licencia para competir en la Primera División de Costa Rica. El entrenador paraguayo utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que agradeció a todos los que formaron parte de su etapa en el conjunto guanacasteco y dejó claro que su salida no estuvo relacionada con los resultados deportivos.

Publicidad

ver también El presidente de Liberia lo adelantó: José Cardozo no seguiría en el club y estos son sus posibles destinos

El estratega lamentó el desenlace del proyecto, aunque destacó que las circunstancias que provocaron el final de su ciclo fueron completamente ajenas a su trabajo dentro del terreno de juego. “Hoy me toca cerrar una etapa que termina por una situación ajena a lo deportivo“, escribió Cardozo, en un mensaje que rápidamente recibió muestras de apoyo por parte de aficionados y seguidores del club.

Cardozo destaca las semifinales y el crecimiento de los jóvenes

En su despedida, el técnico paraguayo hizo un balance positivo de su gestión y resaltó los objetivos alcanzados durante su paso por Municipal Liberia. “Me voy con la satisfacción de haber formado un grupo competitivo que logró clasificar al club a dos semifinales consecutivas, después de varios años sin lograrlo“, expresó, recordando uno de los mejores momentos deportivos recientes de la institución.

Además de los resultados obtenidos en el campeonato nacional, Cardozo destacó el trabajo realizado con las divisiones menores y el desarrollo de varios futbolistas que ahora cuentan con oportunidades para continuar creciendo en el fútbol profesional. “También contribuimos al crecimiento y proyección de muchos jóvenes que hoy tienen un futuro prometedor“, añadió el entrenador paraguayo.

El exseleccionador también dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su etapa en el club. “Gracias a los jugadores, cuerpo técnico, directiva, colaboradores y, especialmente, a la afición por su confianza y apoyo durante este camino“, manifestó. Posteriormente, aseguró que se marcha con la satisfacción de haber entregado el máximo esfuerzo: “Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y con la certeza de que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades“.

Publicidad

ver también Liberia enfrenta otro problema que amenaza su futuro tras ser expulsado por la Fedefútbol de la Primera División

La despedida concluyó con un mensaje lleno de afecto hacia la institución y la provincia de Guanacaste. “Gracias por todo, Liberia. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Pura Vida“, escribió José Saturnino Cardozo, cerrando un ciclo que será recordado por las dos semifinales consecutivas alcanzadas y por el impulso que dio a una generación de jóvenes futbolistas, en medio de uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de Municipal Liberia.