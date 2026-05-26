“Ni siquiera estaba tomando”: agente de Alejandro Bran cuenta qué pasó realmente en la noche del escándalo

Tras el comunicado de Alajuelense y que en La Sele lo sacaran de la convocatoria, el representante de Alejandro Bran salió a dar su versión.

El escándalo que envuelve a Alejandro Bran sigue sumando capítulos y versiones, pero ahora apareció una voz cercana que intenta cambiar por completo la narrativa de lo ocurrido. En medio de la decisión de Liga Deportiva Alajuelense de separarlo del plantel y de la desconvocatoria de la Selección de Costa Rica, el entorno del jugador salió a dar explicaciones.

El encargado de hacerlo fue Saúl Araiza, representante del mediocampista, quien en diálogo con Fox Costa Rica brindó una versión que contrasta con lo que se venía interpretando en las últimas horas. Según su relato, Bran no tuvo participación directa en el conflicto que terminó con su vehículo baleado.

¿Qué dijo el agente de Alejandro Bran?

“Estaba cenando con sus compañeros y había gente borracha en el restaurante bar que empezó a hacer problemas”, explicó, marcando desde el inicio que el incidente se originó por terceros y no por el futbolista.

El agente detalló que la situación escaló cuando esas personas fueron retiradas del lugar. Ya fuera del establecimiento, y en medio de la tensión, habrían reaccionado disparando contra la camioneta del jugador de Alajuelense.

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Pero el punto más fuerte de su testimonio llegó cuando se refirió al comportamiento del jugador durante la noche. Araiza fue tajante al afirmar que Bran no estaba involucrado en ninguna discusión y que ni siquiera había consumido alcohol.

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“Si se ven los videos, queda claro que Bran no estaba ni tomando”, aseguró, agregando que el jugador no tenía ni una cerveza en la mano y que tampoco intercambió palabras con los responsables del altercado.

Incluso fue más allá al señalar que, al momento de los disparos, el futbolista ni siquiera se encontraba dentro del vehículo, lo que refuerza la idea de que fue un hecho completamente ajeno a él.

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El representante también reconoció que el contexto reciente del jugador influye en cómo se interpreta el episodio. Según explicó, el historial de situaciones polémicas hace que hoy se lo juzgue con mayor dureza, incluso cuando no tiene responsabilidad directa.

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A pesar de eso, dejó en claro que Bran asume su parte. “Cometió el error de estar en el lugar incorrecto y a la hora incorrecta”, señaló, en una frase que resume el momento que atraviesa el mediocampista.

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Araiza también reveló que el jugador está golpeado anímicamente. Lo describió como “devastado”, consciente de que el fútbol es su vida y de que este episodio afecta directamente su carrera.

Mientras tanto, las decisiones institucionales ya están tomadas. Alajuelense lo separó del plantel junto a Kenneth Vargas, y la Federación también actuó en consecuencia al apartarlos de la concentración, sumando además el caso de Warren Madrigal.

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