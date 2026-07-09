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Tomás Rodríguez rumbo al Barcelona de Ecuador: cuánto recibirá Saprissa por el traspaso del delantero

Tomás Rodríguez dejaría Saprissa tras apenas un semestre para sumarse a las filas de uno de los equipos más poderosos del fútbol ecuatoriano.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Tomás Rodríguez está a un paso de Guayaquil.
© Instagram.Tomás Rodríguez está a un paso de Guayaquil.

Este jueves 9 de julio, el futuro de Tomás Rodríguez tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Panamá comenzó a aclararse. El delantero de 27 años no continuará defendiendo el uniforme del Deportivo Saprissa la próxima temporada, ya que el Barcelona de Ecuador, uno de los equipos más poderosos del país sudamericano, está en negociaciones avanzadas para ficharlo.

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La información sobre este inminente movimiento fue revelada por el periodista César Luis Merlo. A través de sus redes sociales, el argentino especializado en fichajes anunció los detalles de la operación que alejaría al atacante canalaro de San Juan de Tibás.

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El plan trazado por la directiva del conjunto guayaquileño es comprar un porcentaje del pase del Tomás y “que firme contrato por 3 años”. Para no dejar lugar a dudas sobre el rápido avance de las charlas, Merlo afirmó categóricamente: “Barcelona está a un paso de fichar a Tomás Rodríguez”.

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¿Cuánto le corresponde a Saprissa?

La venta de Tomás Rodríguez podría representar grandes ganancias para el Saprissa, considerando que la directiva tibaseña no debió desembolsar dinero por su fichaje a principios de 2026.

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Lo que hizo la gerencia deportiva comandada por Erick Lonnis fue acordar directamente con el Sporting San Miguelito, propietario de la ficha del jugador, dividir los ingresos en caso de una futura transferencia.

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Según lo que añadió Kevin Jiménez, al Monstruo le corresponde un 50% de la eventual venta que se negocia actualmente con el Barcelona. “Es un gran negocio para el Saprissa, solo estuvo seis meses y lo están vendiendo por una buena suma”, sentenció el periodista.

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La cifra exacta de la transacción aún no ha trascendido, pero no está de más remarcar que el valor de mercado que el sitio especializado Transfermarkt le adjudica a Tomás Rodríguez es de 1 millón de euros, lo que lo posiciona como uno de los futbolistas más valiosos de toda la Liga Promérica.

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