Las novedades no paran en la Liga entre salidas, finiquitos y un mercado de fichajes que se mueve rápidamente.

Mientras el planeta fútbol mira el Mundial 2026, en la Liga Deportiva Alajuelense no dejar de llegar noticias. Es que tras los finiquitos de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, el mercado de fichajes se mueve.

Y a tal punto lo hace que el propio Bran ya tiene ofertas para continuar su carrera lejos de Costa Rica, entre muchas otras novedades del día.

ver también Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 12 de junio, a qué hora y dónde ver

La oferta económica de Real España por Alejandro Bran

El mediocampista costarricense Alejandro Bran ha recibido una propuesta oficial por parte de la directiva del Real España de Honduras. Tras su reciente salida de Liga Deportiva Alajuelense, donde rescindió contrato por problemas de indisciplina y quedó en condición de agente libre, el jugador de 25 años se ha convertido en una prioridad absoluta para reforzar al conjunto aurinegro de cara a la próxima temporada.

La llegada de Bran a “La Máquina” es una petición expresa de su director técnico, Jeaustin Campos, quien incluso aprovechó su estadía en Costa Rica para reunirse personalmente con el futbolista e intentar convencerlo. Aunque la oferta económica por parte del club ya está sobre la mesa, la contratación no está garantizada, puesto que el volante maneja más propuestas deportivas y será él quien tome la decisión final sobre su futuro.

Alejandro Bran tiene una oferta oficial de Real España.

Jeaustin Campos acelera por Alejandro Bran para el Real España

De cara a su quinto torneo al mando del Real España, el entrenador Jeaustin Campos busca saldar su gran deuda pendiente de coronarse campeón en Honduras, por lo que presiona a la directiva para fortalecer su plantilla. Tras perder a piezas clave en el mediocampo como Jack Jean Baptiste, el estratega tico ha posado sus ojos en el mercado de su país y tiene a Alejandro Bran como uno de sus principales objetivos tras desligarse de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

ver también Revés para Alajuelense: el detalle sobre la venta de Jeyland Mitchell a Sturm Graz que pocos conocían

Diferentes fuentes especializadas han confirmado que tras su convulsa salida del conjunto rojinegro, varios clubes contactaron inmediatamente al entorno de Bran. Real España no la tendrá nada fácil, ya que el jugador de 24 años se encuentra evaluando múltiples opciones que incluyen ofertas desde Europa (específicamente de una liga donde ya milita otro tico) y otros equipos de Centroamérica, lo que obliga al conjunto catracho a agilizar las negociaciones.

Jeaustin Campos va por Bran.

Publicidad

Kenneth Vargas toma una drástica decisión y jugará en Europa

Luego de finiquitar formalmente su vínculo con Alajuelense debido a los mediáticos problemas de indisciplina, Kenneth Vargas se vio obligado a tomar una decisión trascendental respecto a los próximos pasos en su carrera profesional. Tras resolver su salida de la institución rojinegra y quedar con su pase en mano, el futbolista costarricense ha decidido dejar atrás la controversia vivida en su país natal y probar suerte en el extranjero.

Publicidad

La determinación de Vargas implicó descartar la continuidad en el fútbol centroamericano para dar el salto hacia el balompié de Grecia, específicamente para integrarse a las filas del Kalamata. De esta manera, busca alejarse de los focos de la prensa tica tras ser separado de la selección nacional, enfocándose en limpiar su imagen y relanzar su prometedora carrera encontrando un nuevo rumbo en el viejo continente.

Publicidad

Kenneth Vargas seguirá su carrera en Grecia.

Alajuelense evita millonaria indemnización a Alejandro Bran

La Liga finalmente hizo oficial la desvinculación de Alejandro Bran a raíz de sus recientes actos de indisciplina, pero llegar a este desenlace fue un dolor de cabeza administrativo para la institución. Dado que al mediocampista aún le restaban 18 meses de contrato vigente, un despido directo le habría costado a las arcas del equipo rojinegro una penalidad de 270 mil dólares (más de 122 millones de colones), cifra que la directiva consideraba impagable.

Publicidad

Publicidad

La situación llegó a un punto de alta tensión cuando Alajuelense decidió separarlo de los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, lo que provocó que el entorno del jugador amenazara con entablar demandas por la violación de sus derechos laborales. Finalmente, para evitar un prolongado conflicto judicial, ambas partes lograron negociar un finiquito de mutuo acuerdo por un monto sumamente inferior y razonable, permitiendo que el club tico salvara sus finanzas y que Bran quedara libre para firmar con cualquier otro equipo.

Alejandro Bran salió de Alajuelense.

Publicidad

En síntesis

270 mil dólares evitó pagar Alajuelense al rescindir el contrato de Alejandro Bran.

evitó pagar Alajuelense al rescindir el contrato de Alejandro Bran. Real España presentó una oferta oficial para fichar al mediocampista Alejandro Bran.

presentó una oferta oficial para fichar al mediocampista Alejandro Bran. Kalamata de Grecia fichará a Kenneth Vargas tras su salida de Alajuelense.