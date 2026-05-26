La investigación de Alajuelense por el escándalo de Alejandro Bran culminó con la decisión más drástica posible: la rescisión de contratos.

El terremoto que se venía gestando en el seno de la Liga Deportiva Alajuelense finalmente explotó con consecuencias letales para los dos jugadores involucrados.

La investigación interna por el ataque armado que sufrió el vehículo de Alejandro Bran durante la madrugada en San Pedro culminó este martes con la decisión más drástica posible: la rescisión de contratos.

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Alejandro Bran y otra figura salen de Alajuelense

La institución eriza no se anduvo con rodeos. Fiel a la advertencia que el técnico Ismael Rescalvo lanzó el mismo día de su presentación, donde aseguró que la indisciplina era “innegociable” en sus valores, el club oficializó las salidas mediante un contundente y escueto arte en sus redes sociales.

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“Liga Deportiva Alajuelense anuncia la salida de los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Ambos futbolistas dejan de formar parte de nuestra institución tras el análisis de la Junta Directiva“, reza textualmente el pronunciamiento de la directiva rojinegra. El mensaje concluye con la formalidad habitual: “Agradecemos a los jugadores por el tiempo en el club y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos“.

La gran sorpresa con Kenneth Vargas

Si bien los testigos en la escena y los reportes de la Municipalidad de Montes de Oca indicaban que Bran no estaba solo en las inmediaciones del local en San Pedro durante la madrugada del tiroteo, las identidades de sus acompañantes se mantenían bajo estricto secreto.

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Hasta el momento del comunicado oficial, no se sabía en lo absoluto que Kenneth Vargas formaba parte de los involucrados que estaban de fiesta a altas horas de la madrugada, en la víspera de una concentración nacional.

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El extremo de 24 años se convierte así en la otra gran figura destituida, en un escándalo que termina costándole el puesto a dos piezas del primer equipo de un solo golpe.

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En síntesis

Alajuelense hizo oficial la rescisión de contrato de Alejandro Bran tras la grave polémica por el ataque a balazos contra su vehículo.

El comunicado reveló la identidad del segundo jugador implicado, confirmando que el atacante Kenneth Vargas también queda fuera del equipo.

A través de sus canales, el club informó que la salida de ambos futbolistas se dio “tras el análisis de la Junta Directiva”.