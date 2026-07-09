Refuerzos para Alajuelense: dos juveniles de Selección llegaron al club y ya realizan la pretemporada

Dos hermanos que están en la mira de las selecciones de Costa Rica y Panamá aterrizaron en Alajuelense.

Mientras la mirada de los fanáticos del fútbol se mantienen fija en los eventos del Mundial 2026, la Liga Deportiva Alajuelense aprovecha la pretemporada para observar a dos prometedores juveniles que ya venían dando de qué hablar en Centroamérica.

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Según pudo conocer en exclusiva Fútbol Centroamérica, los hermanos Elijah y Peyton Nelson llegaron al Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ya entrenan con las divisiones menores de la institución rojinegra.

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¿Quiénes son los hermanos Nelson?

Elijah Nelson es el mayor de los dos. Tiene 19 años, nació en Estados Unidos y cuenta con raíces que lo vinculan tanto con Costa Rica como con Panamá: su padre es panameño y su abuelo materno es tico.

Antes de llegar a Alajuela venía jugando en la octava división de Alemania, donde defiende el uniforme del ATS Krefeld. Allí registró 13 goles y 2 asistencias en 11 partidos, números que lo pusieron en el radar del Schalke 04, donde estuvo a prueba con el equipo Sub-23.

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En el plano de selecciones, Elijah fue convocado a la Sub-23 de Costa Rica y ya hizo su debut en un amistoso ante Cuba, ingresando en el complemento de lo que fue un empate 0-0. Esa aparición terminó siendo clave para que Alajuelense acelerara su interés.

Peyton Nelson, su hermano menor, también es delantero y venía jugando en la Southern Soccer Academy, en Estados Unidos. Se trata de un atacante de gran físico, con 1.90 metros de estatura, y con un rendimiento importante en MLS Next, donde acumulaba 20 goles + asistencias en 12 partidos.

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Peyton ue convocado por Felipe Baloy para la Sub-17 de Panamá en el Torneo Internacional Canteras de América 2026, pero no llegó a debutar con la Marea Roja porque no tenía pasaporte.

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Cómo llegaron a Alajuelense

La llegada de los hermanos Nelson a Alajuelense nació a partir del seguimiento que el club hizo sobre Elijah tras verlo con la Sub-23 de Costa Rica. “Llegaron al club tras ver a Elijah en la Selección de Costa Rica, preguntaron por Peyton también y ahí nace la opción de poder tener ambos”, le confirmaron en exclusiva a Fútbol Centroamérica.

Elijah Nelson llegó a la Liga junto a su hermano menor, Peyton (FCA).

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A partir de ese contacto, la Liga decidió abrirles la puerta durante la pretemporada. Elijah fue integrado a los trabajos de la Sub-21, mientras que Peyton comenzó su proceso con la Sub-17 rojinegra. Por ahora, los dos se encuentran a prueba y todavía no hay una decisión definitiva sobre su continuidad.

Peyton Nelson se mantiene a prueba con el equipo Sub-17 de LDA (FCA).

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Elijah Nelson convence a Bryan Ruiz

El caso que aparece más avanzado es el de Elijah. El atacante trabaja con la Sub-21 bajo las órdenes de Bryan Ruiz, y sus primeras presentaciones dejaron buenas sensaciones dentro del club.

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“Quedaron muy satisfechos con Elijah”, aseguraron sobre el delantero, que al día de hoy cuenta con grandes posibilidades de quedarse en la institución rojinegra. Su hermano menor, mientras tanto, continúa siendo observado en la Sub-17.