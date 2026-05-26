Al Bocha Batista no le tiembla el pulso: separó a otros dos jugadores de La Sele implicados en el caso Alejandro Bran

El DT de la Selección de Costa Rica desafectó de la convocatoria a dos juveniles más, que estuvieron con Alejandro Bran en la madrugada del lunes.

Se viven horas tensas puertas adentro en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Justo cuando la Selección de Costa Rica iniciaba los trabajos para afrontar una exigente fecha FIFA, explotó un escándalo impensado: el ataque armado contra el automóvil de uno de los jugadores convocados, Alejandro Bran.

Afortunadamente, nadie resultó herido tras los nueve disparos que se ejecutaron contra el Toyota Fortuner de Bran, frente al restaurante Soda Yoguis de San Pedro, a la 1:42 a.m. de este lunes. Pero el detalle clave es que el volante de 25 años estaba acompañado por otros seleccionados nacionales.

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Con el correr de las horas se supo que uno de ellos era Kenneth Vargas, quien terminó siendo separado “de manera inmediata” de Liga Deportiva Alajuelense junto a Bran. Y, como era de esperarse, las sanciones no terminan ahí.

Kenneth Vargas y Warren Madrigal, afuera de La Sele

El seleccionador nacional Fernando Batista tiene una postura implacable en lo que a indisciplina refiere. Así se lo demostró cara a cara a Alejandro Bran este martes por la mañana, desafectándolo la convocatoria por segunda vez.

Según confirmó el periodista Kevin Jiménez, el “Bocha” también decidió marcarle la salida a otros dos juveniles: Vargas, cuyo nombre ya estaba sobre la palestra, y Warren Madrigal, de buen presente en Nahville SC de la MLS. Pero invcolucrado en el grave episodio que tiene consternado al fútbol tico.

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Lo alarmante de esta situación es que no son los únicos elementos de La Sele involucrados. “No se descartan más salidas”, completó Jiménez. Por lo que en las próximas se anunciarían más bajas de cara a los partidos amistosos contra Colombia (1 de junio) e Inglaterra (10 de junio).

En síntesis

Fernando “Bocha” Batista desconvocó a los juveniles Kenneth Vargas y Warren Madrigal por su implicación en el escándalo de Alejandro Bran.

por su implicación en el escándalo de Alejandro Bran. Tras confirmarse que los futbolistas acompañaban a Bran la madrugada en que su vehículo fue baleado, el estratega argentino aplicó su política de tolerancia cero ante la indisciplina .

. El periodista Kevin Jiménez adelantó que no se descartan más salidas de la Selección de Costa Rica, de cara a los amistosos de la fecha FIFA contra Colombia e Inglaterra.