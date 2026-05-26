La Fedefútbol emitió un comunicado oficial para definir el destino del futbolista de Alajuelense en medio del escándalo.

Este martes, mientras la directiva de Liga Deportiva Alajuelense lleva adelante su propia investigación interna para esclarecer los hechos que rodearon el ataque armado contra el vehículo de Alejandro Bran, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) emitió un comunicado oficial para definir el destino del futbolista en la Selección Nacional.

El mediocampista de 26 años se encontraba trabajando bajo las órdenes del técnico Fernando “Bocha” Batista, formando parte de los concentrados de la Tricolor de cara a los amistosos internacionales frente a las selecciones de Colombia e Inglaterra. Sin embargo, a raíz de este nuevo escándalo extradeportivo, la decisión fue apartarlo de manera inmediata.

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La postura oficial de la Federación

Conscientes del impacto mediático y para no afectar el clima de trabajo previo a los fogueos, desde Fedefútbol emitieron la resolución que confirma la baja del volante rojinegro del actual microciclo.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo de convocados para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional”, anunciaron de manera concisa.

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Para zanjar el asunto, el comunicado cerró explicando el motivo detrás de esta drástica decisión: “Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”.

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¿Qué va a hacer Alajuelense?

Con la puerta de la Selección Nacional cerrada, queda por ver qué medidas definitivas tomará Liga Deportiva Alajuelense una vez que concluya su investigación interna.

Alejandro Bran fue desafectado de la Selección de Costa Rica, confirmó Fedefútbol (LDA).

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Cabe recordar que el técnico manudo, Ismael Rescalvo, mantiene una línea de pensamiento idéntica a la de Fernando Batista. Durante su presentación oficial hace pocas semanas, el estratega español dejó sumamente claro que la indisciplina “no existe entre sus valores” y que no se tolerarían comportamientos inapropiados.

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En síntesis

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que Alejandro Bran quedó fuera de la convocatoria nacional tras el escándalo.

El jugador de 26 años se perderá los próximos partidos amistosos internacionales que la Tricolor disputará ante Colombia e Inglaterra.

La FCRF detalló en su comunicado que “no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo” de trabajo dirigido por el Bocha Batista.