Después de los rumores que lo vinculaban con una posible llegada a Guatemala, el chapín ya tiene nuevo equipo.

Este jueves, el Loudoun United FC sorprendió a todo Guatemala al anunciar la salida de Arquímides Ordóñez del equipo. El conjunto norteamericano que milita en la USL Championship comunicó que rescindió el vínculo de común acuerdo con el chapín.

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Después de esta noticia, hubo algunos rumores que lo vinculaban al futbolista de la Selección de Guatemala con equipos de la Liga Nacional. Sin embargo, el futbolista nacido en Estados Unidos continuará justamente allí, pero en otro equipo.

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Arquímides Ordóñez sigue en Estados Unidos: ahora jugará para FC Tulsa

Horas después, se supo que Ordóñez ahora vestirá la camiseta del FC Tulsa, equipo que también forma parte de la USL Championship. Significa un cambio positivo teniendo en cuenta que no necesitará adaptación a la categoría.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Quimi a Tulsa. Incorporamos a alguien que conoce la liga y sabe cómo marcar goles. Tiene una gran determinación por causar un impacto inmediato, algo que encaja con el ADN de nuestro equipo. Esperamos que Quimi nos ayude durante la segunda mitad de la temporada”, comentó Caleb Sewell, director deportivo de FC Tulsa.

Así lo anunciaron en las redes sociales.

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Además del traspaso, también está confirmada su aprobación para jugar este sábado 25 de julio frente al Lexington SC, por lo que ya podría hacer su debut a 24 horas de sumarse a la institución.

En el Loudoun United FC, Arquímides llegó a disputar 29 partidos en los que logró anotar en siete ocasiones. Ahora, se suma a un equipo que se encuentra en la quinta posición con 22 puntos tras 14 jornadas.