Atención, Saprissa: Dax Palmer cambia de equipo en España y así lo presentaron

El ex mediocampista de Saprissa da un paso hacia adelante en su novel carrera dentro del fútbol español.

Dax Palmer es uno de los últimos talentos que Deportivo Saprissa exportó al extranjero. Y ciertamente están pendientes de su actualidad deportiva, ya que el club morado conserva el 50% de su ficha tras venderlo al AD Alcorcón de España —la otra mitad le pertenece al conglomerado internacional Global Football Holdings (GFH)—.

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Ahora, el volante ofensivo de 19 años cambiará de camiseta y vestirá por fin la de los Alfareros, que lo enviaron a préstamo a Júpiter Leones, el equipo filial de Cultural Leonesa, para que ganara rodaje.

Dax Palmer vuelve a Alcorcón

Este miércoles, Alcorcón anunció en sus redes sociales la incorporación de Dax Palmer, quien pasará de jugar en Tercera a Primera RFEF (es decir, de la quinta a la tercera división). Allí, se topará con equipos de larga tradición en España.

(Foto: Alcorcón)

“Mediocampista ofensivo, rápido y habilidoso, Palmer (Miami, 08/02/07) ha ganado el Campeonato Apertura con el Saprissa, el Torneo UNCAF Sub-19 y los Juegos Centroamericanos con la selección de Costa Rica”, reza la presentación que le hizo el club en redes sociales.

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Sin embargo, no se pondrá ahora bajo las órdenes del entrenador Fran Justo: “Dax se incorporará a la pretemporada junto a sus compañeros en cuanto termine su participación en la Copa Concacaf Sub-20 que empieza este viernes”, detalló su equipo.

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El juvenil competirá en un difícil Grupo B, integrado por México, Guatemala y Antigua y Barbuda, donde buscará llegar con La Sele a semifinales para clasificar al Mundial de Azerbaiyán-Uzbekistán 2027 y, si salen campeones, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En lo que respecta a Alcorcón, viene de quedar en mitad de tabla la temporada pasada en Primera RFEF, con 51 puntos. En esa liga, el tico se topará con equipos como Real Zaragoza, Hércules, Huesca, Real Madrid Castilla o Real Murcia.