Entre Saprissa, Olimpia, Alajuelense y Municipal: Amarini Villatoro señaló cuál es la cancha “más pesada” de Centroamérica

Club Sport Cartaginés ya comenzó la cuenta regresiva para su estreno en la Copa Centroamericana 2026, un torneo en el que buscará convertirse en protagonista desde la primera jornada. El conjunto brumoso tendrá una exigente prueba al visitar al campeón guatemalteco Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, uno de los escenarios más complicados de la región según su entrenador, Amarini Villatoro.

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El estratega guatemalteco conoce perfectamente el entorno que encontrará su equipo en territorio chapín y no ocultó el respeto que le genera jugar en la casa de los escarlatas. Para Villatoro, el aspecto mental será determinante si Cartaginés pretende salir con un resultado positivo en un certamen donde cualquier tropiezo puede comprometer seriamente la clasificación a la siguiente ronda.

El técnico destacó que la Copa Centroamericana es una competición en la que no existe margen para equivocaciones. “La experiencia o poca experiencia que uno tenga en la Copa Centroamericana te enseña que es un torneo sin margen de error; muchos dicen que en agosto no se gana mucho, pero se puede perder mucho si no se clasifica. Se puede quedar uno fuera de la Copa de Campeones o pelear cosas importantes”, manifestó Villatoro, consciente de la importancia de comenzar con buen pie.

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Sobre el duelo frente a Municipal, el entrenador fue claro al señalar que el ambiente será uno de los principales desafíos para sus dirigidos. “Se viene el partido en Guatemala que es contra el campeón ante Municipal, complicado la verdad, porque El Trébol es difícil; uno que ya ha estado allí sabe que es un entorno fuerte, que mentalmente el futbolista debe estar bien, porque la gente prácticamente la tiene encima”, aseguró el estratega.

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Amarini Villatoro elige la cancha más difícil de Centroamérica

Incluso, Villatoro colocó al escenario rojo entre los más exigentes del área al compararlo con otros estadios históricos de Centroamérica. “La cancha de Municipal es como la de Saprissa, son canchas que pesan. Siempre he dicho que la cancha que más pesa en Centroamérica es la de Saprissa, luego la de Olimpia, la de La Liga y El Trébol; son campos en los que hay que saber cómo jugar y ahora se viene un reto bonito”, afirmó el entrenador del conjunto costarricense.

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Con ese panorama, Cartaginés afrontará uno de los compromisos más importantes del semestre con el objetivo de dar el primer paso hacia la siguiente fase de la Copa Centroamericana 2026. El equipo dirigido por Amarini Villatoro sabe que superar una visita tan compleja como la de Municipal podría marcar el rumbo de su participación y fortalecer sus aspiraciones de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf y pelear por el título regional.