Jeaustin Campos acelera por un campeón con Alajuelense para romper el mercado de fichajes en Honduras: “Contactaron con su entorno”

Jeaustin Campos ha puesto su mirada en un campeón con Alajuelense para llevarlo al Real España de Honduras.

Jeaustin Campos entrará a su quinto campeonato con Real España. El tico sigue teniendo una deuda pendiente con los aurinegros: sacarlos campeón.

Campos ya sabe lo que es perder finales en Honduras y quiere volverlo a intentar en el Apertura 2026. Para eso busca reforzar de buena forma su plantel. De entrada, el panorama presenta un reto importante para el cuerpo técnico, ya que ha perdido una pieza clave como Jack Jean Baptiste, quien regresó a Olimpia tras su préstamo. El DT pierde un hombre importante en la medular, pero buscará en el mercado traer los mejores fichajes.

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Jeaustin Campos busca fichar en Costa Rica

Fiel a su conocimiento del balompié de su país, Jeaustin Campos busca fichar en Costa Rica. Seguramente Campos tiene su lista, pero desde Costa Rica se ha desprendido uno que tiene en su radar y se trata de Alejandro Bran.

El mediocampista, quien viene de ser campeón con Alajuelense, recién rescindió su contrato que lo ligaba a los Manudos y ahora aparece como opción para ir a demostrar su fútbol a Honduras. Sin embargo, la competencia por hacerse con sus servicios no será sencilla para la máquina.

“Alejandro Bran decidirá su futuro en las próximas horas, tiene una oferta de un club de primera división de Europa (Liga donde juega un tico), además de múltiples ofertas en Centroamérica (Xelaju y Real España). Tras la salida de Alajuelense clubes contactaron a su entorno, incluido nacionales”, detalló Kevin Jiménez, periodista especializado en fichajes en Costa Rica.

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A pesar de su polémica salida de LDA, Bran tiene ofertas para seguir su carrera profesional, eso sí, Real España debe moverse rápido y darle una buena oferta para que otro club no se lo quite si en verdad lo desea.

En el entorno de la Liga Cinco Estrellas, esto no se entiende de otra forma de que sea petición de Jeaustin Campos, ya que Alejandro puede relanzar su carrera en Honduras ante todo lo que lo ha rodeado en los últimos meses. Las próximas horas serán claves para saber si la directiva aurinegra logra cerrar este esperado refuerzo para el torneo Apertura.

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En resumen

Jeaustin Campos inicia su quinto torneo con el Real España bajo la presión de saldar su deuda pendiente: ser campeón en Honduras.

El equipo aurinegro perdió a Jack Jean Baptiste en el mediocampo tras vencer su préstamo, por lo que urge buscar refuerzos de calidad.

El tico Alejandro Bran, tras salir de Alajuelense, es la opción que busca Campos, aunque el Real España compite con ofertas de Europa y Centroamérica.