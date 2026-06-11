Alajuelense se salvó de pagarle 270 mil dólares a Alejandro Bran: el acuerdo que cerró su salida tras la indisciplina

Alajuelense oficializó la salida de Alejandro Bran. Aunque un despido directo costaba una fortuna en colones, la directiva y el jugador pactaron un finiquito por un monto mucho menor tras días de alta tensión.

Este jueves, un día después de oficializar la desvinculación de Kenneth Vargas, Liga Deportiva Alajuelense confirmó que Alejandro Bran también ha dejado de formar parte de la institución a raíz del incidente de indisciplina que resultó en su desafectación de la Selección de Costa Rica.

“LDA informa que el jugador Alejandro Bran ya no forma parte de la institución. Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales“, fue el escueto comunicado con el que los manudos le dijeron adiós al mediocampista de 24 años. Pero, ¿por qué se tardaron tanto en oficializar su salida tras anunciar que había sido separado del club?

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El millonario costo de un despido directo

El León quería sacarse de encima a Alejandro Bran a toda costa, pero evitando desembolsar la costosa cifra que indicaba el finiquito de su contrato. Como al jugador le restaban cumplir 18 meses de su vínculo en el Morera Soto, su salida por despido directo tenía un costo de nada menos que 270 mil dólares.

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Si pasamos este monto a colones, estamos hablando de un desembolso que le habría costado a las arcas rojinegras entre los ₡122,3 millones y ₡122,9 millones, una cifra prohibitiva para rescindir a un futbolista por motivos disciplinarios.

Negociación tensa y acuerdo definitivo

Con la opción del despido congelada por su altísimo valor y con Bran negándose rotundamente a irse a préstamo a otro equipo dentro de Costa Rica, la directiva buscaba una vía intermedia: una salida al exterior.

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La Liga le daría luz verde a cualquier oferta internacional que se presentara para sacarlo del país. Pero mientras tanto, tomó la decisión de no permitirle al futbolista entrenarse en sus instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Alejandro Bran ahora tiene el pase en su poder.

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Ante esta postura, Bran y su entorno acorralaron a la dirigencia amenazando con demandar al club por violación de derechos laborales al no dejarlo trabajar mientras mantuviera un contrato vigente.

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Para destrabar el conflicto, el periodista Kevin Jiménez informó que ambas partes “decidieron terminar la relación en buenos términos”. Es decir, se llegó a un acuerdo mutuo por el finiquito del contrato, el cual se habría cerrado por un monto muy inferior a los impagables 270 mil dólares originales.

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“Fue un monto razonable en ambos casos”, afirmó Jiménez, refiriéndose tanto a la rescisión de Bran como a la de su compañero de aventuras, Kenneth Vargas, cuyo destino ya está sellado en el Kalamata de la primera división de Grecia.

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Mientras tanto, Bran se mantiene entrenándose como agente libre a la espera de una oportunidad en el mercado y, según La Nación, ya habría sido sondeado por otros equipos de la Liga Promérica.

En síntesis

Alajuelense oficializó la salida de Alejandro Bran (24 años) tras el polémico acto de indisciplina en la Tricolor, siguiendo los pasos de su compañero Kenneth Vargas.

El club evitó pagar la cláusula de rescisión total de 270 mil dólares (más de 122 millones de colones) gracias a un acuerdo de finiquito mutuo por un monto “razonable”.

A diferencia de Vargas, quien jugará en el Kalamata de Grecia, Bran quedó como agente libre y ya despierta el interés de otros clubes de la primera división de Costa Rica.