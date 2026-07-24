“Positivo a cocaína”: figura del Mundial 2026 queda envuelta en un escándalo tras dos detenciones en una noche

Una de las jóvenes promesas que disputó el Mundial 2026 quedó involucrado en una polémica luego de ser detenido dos veces en una noche por exceso de velocidad.

Hace solo 20 días, Cristian Volpato se encontraba disputando los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con la selección de Australia, instancia en la que Egipto eliminó a los Socceroos por la vía de los penales.

Publicidad

Ahora, el joven mediocampista de 22 años, que milita en el Sassuolo de Italia, se ve involucrado en el mayor escándalo de su incipiente trayectoria: fue detenido en un control policial por exceso de velocidad y habría dado positivo por cocaína.

ver también FIFA interviene: el caso de Fernando Lesme da un giro inesperado y Jafet Soto ya tiene una respuesta

Dos detenciones en una misma noche

Según informaron las autoridades policiales al medio ABC de Australia, el nacido en Camperdown fue detenido durante la madrugada de este viernes por circular a exceso de velocidad en el puente de Anzac, en Sídney. Volpato manejaba a 109 kilómetros por hora en una zona con límite de 60 km/h, superando por casi 50 kilómetros la velocidad permitida.

Esta era la segunda detención de la velada para el futbolista, ya que cerca de las 23 horas del jueves había sido interceptado por la misma razón: exceso de velocidad. En aquella primera instancia, fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Cristian Volpato fue detenido por exceso de velocidad conduciendo en Sidney, Australia (Getty Images).

Publicidad

Tras reincidir, el mundialista fue sometido a un test de drogas que presuntamente habría detectado cocaína. Luego de no superar la prueba inicial, Volpato tuvo que realizar una segunda prueba de fluido oral, que será analizada con mayor profundidad para confirmar o descartar el resultado.

La policía confirmó que la investigación continuará mientras esperan los resultados definitivos. Por el momento, su permiso de conducir internacional fue suspendido durante seis meses.

Publicidad

Cristian Volpato quedó en el centro de la polémica (Marca).

Quién es Cristian Volpato, la joya que podría haber jugado para Italia

Cristian Volpato nació el 15 de noviembre de 2003 en Camperdown, Australia, aunque también cuenta con nacionalidad italiana debido al origen de sus padres. Comenzó su formación en las inferiores del Sydney FC y, en 2020, dio el salto al fútbol europeo para incorporarse a la cantera de la AS Roma.

Publicidad

En Italia empezó a ser tenido en cuenta por las selecciones formativas de la Azzurra, defendiendo los colores de Italia Sub-19 y Sub-21. Mientras tanto, Australia intentaba convencerlo para vestir la camiseta de los Socceroos.

Cristian Volpato jugó para Italia en las categorías Sub-19 y Sub-21 (Getty Images).

Publicidad

En 2022 recibió una convocatoria, pero decidió rechazarla porque todavía mantenía la ilusión de representar a Italia a nivel internacional. Sin embargo, esa oportunidad nunca llegó a concretarse. Con Italia fuera de la carrera por clasificar al Mundial 2026, Volpato recibió una nueva propuesta desde su tierra natal y esta vez aceptó.

ver también Investigan amaño en el Mundial 2026: las jugadas que levantan sospechas e involucran a España y México

El mediocampista ofensivo inició la justa mundialista sin minutos en el debut ante Turquía, pero con el correr del torneo fue ganando protagonismo y terminó siendo parte del equipo que quedó eliminado ante Egipto en los penales durante los dieciseisavos de final.