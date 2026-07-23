Investigan amaño en el Mundial 2026: las jugadas que levantan sospechas e involucran a España y México

El Mundial 2026 ha sido señalado en las últimas horas y estas son las jugadas que hacen levantar las sosprechas.

Una sombra de sospecha cubre el recién finalizado Mundial 2026. Un organismo internacional de integridad deportiva encendió las alarmas tras detectar graves anomalías financieras en el mercado de apuestas de la Copa del Mundo.

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El reporte, elaborado por el Grupo de Copenhague y publicado por The Athletic, identificó siete alertas amarillas por presunta manipulación de resultados en la justa de la FIFA.

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La investigación abarcó el monitoreo operativo de los 104 partidos del torneo bajo la cobertura del Consejo de Europa, destacando tres casos críticos.

Expulsión de Themba Zwane: La tarjeta roja al sudafricano en el juego inaugural contra México el 11 de junio levantó sospechas inmediatas.

La tarjeta roja al sudafricano en el juego inaugural contra México el 11 de junio levantó sospechas inmediatas. Flujo millonario en Polymarket: La plataforma cripto registró 4.8 millones de dólares apostados a que España no vencería a Cabo Verde, partido que sorpresivamente terminó en un empate sin goles.

La plataforma cripto registró 4.8 millones de dólares apostados a que España no vencería a Cabo Verde, partido que sorpresivamente terminó en un empate sin goles. Retraso del VAR con Ferran Torres: Se investiga la inusual demora de tres minutos y medio para anular un gol del atacante español en la goleada de 4-0 sobre Arabia Saudita.

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El polémico caso del perdón de la tarjeta roja a Folarin Balogun

El documento expone anomalías en los mercados de apuestas sobre la participación del delantero estadounidense Folarin Balogun frente a Bélgica. El 2 de julio, el mismo día en que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, se habilitó una opción para apostar por su alineación en el siguiente juego.

Sorpresivamente, la comisión disciplinaria suspendió temporalmente su castigo tres días después, una excepción que no se aplicó a ninguno de los otros 14 jugadores sancionados en el certamen.

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Cifras récord y la postura de la FIFA

Aunque el grupo de integridad de la FIFA afirmó no haber identificado patrones sospechosos en los 104 partidos, expertos señalan que las fluctuaciones financieras en Polymarket delatan coberturas de riesgo de las casas de apuestas convencionales.

El volumen global de apuestas en la competición alcanzó una cifra estimada de 240 mil millones de dólares, duplicando por completo lo registrado en Qatar 2022. Asimismo, la FIFA anunciará unos ingresos récord de 15.000 millones de dólares por la Copa del Mundo, superando todas las expectativas.

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Duras críticas del Consejo de Europa

La FIFA ha sido acusada de ofrecer una “puerta abierta al fraude” y de permitir que la influencia política siembre dudas sobre la integridad del Mundial, en una dura crítica del secretario general del Consejo de Europa.

En una carta abierta publicada coincidiendo con la final del domingo, Alain Berset también pidió que se estableciera un nuevo marco de integridad antes del torneo de 2030, que se celebrará principalmente en Europa, y advirtió que la FIFA estaba inmersa en una crisis relacionada con el dinero y el poder.

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Berset hizo referencia al escándalo que rodeó la decisión de la FIFA de suspender al delantero estadounidense Folarin Balogun e hizo alusiones evidentes a los comentarios realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé y por el ex primer ministro español Mariano Rajoy sobre la selección francesa.

“El Mundial de la FIFA 2026 ha suscitado un sinfín de interrogantes”, escribió Berset. “Una sanción suspendida bajo presión, en cuestión de días, sin que se dieran explicaciones. La autoridad de los árbitros puesta en entredicho. Insultos racistas contra los jugadores, algunos por parte de dirigentes electos. Apuestas en cada pase, cada tarjeta, cada córner. La celebración terminará esta noche. Las preguntas, no”.