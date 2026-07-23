La Sele no seguirá con Adidas y la Fedefútbol negocia con una marca europea: “Ya hay reuniones”

La Fedefútbol ya inició conversaciones para asegurar a la próxima marca que vestirá a las selecciones nacionales.

Después de las diferencias entre la Federación Costarricense de Fútbol y la marca Adidas, sus caminos no seguirán por el mismo sendero. La Selección de Costa Rica tendrá una nueva marca en sus camisetas de cara al próximo año.

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De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, La Sele cambiará de marca deportiva cuando finalice su ligamen con Adidas a finales de este año. El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, había dicho que hubo una oferta de la empresa alemana, pero tenía diferencias con respecto al actual contrato.

La nueva marca europea que podría vestir a la Selección de Costa Rica

Con respecto a la nueva marca, el periodista agregó que “ya hay existido reuniones” con la empresa británica Umbro, la misma que viste a la Liga Deportiva Alajuelense en el campeonato nacional.

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Además, el periodista Ferlin Fuentes reveló que hay otras empresas interesadas en ser parte del seleccionado tricolor. Una de ellas es Reebok, marca estadounidense que actualmente está presente en la Selección de Panamá. También habría tres más que manejan la posibilidad.

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Con esta última información, será un hecho que Adidas dejará de representar a los Ticos. Después de haber firmado un contrato a inicios de 2023, La Sele y la marca alemana cumplirán el vínculo de cuatro años que acordaron en 2022 y no lo renovarán.

Gran parte de las diferencias actuales en el nuevo contrato tiene que ver con la proyección de venta que la Fedefútbol nunca cumplió. Por este motivo, Adidas cambió las condiciones y se basó en lo que fue su experiencia con La Sele en estos cuatro años.

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En resumen