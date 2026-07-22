Alajuelense se ilusiona: el primer mensaje de Kenyel Michel tras confirmarse su regreso a la Liga

La vuelta de Kenyel Michel desde Minnesota United ilusiona a Alajuelense con recuperar la hegemonía a nivel local y sumar la 32 a su vitrina.

Este miércoles, 214 días después de que vistiera por última vez la camiseta rojinegra, Liga Deportiva Alajuelense anunció de manera oficial el retorno de Kenyel Michel al club para pelear por el Torneo Apertura 2026 y defender el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

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Michel llega cedido por seis meses desde Minnesota United de la MLS, que le desembolsó 1.3 millones de dólares a la Liga por su ficha, convirtiéndose así en el refuerzo que más ilusiona a los manudos.

El primer mensaje de Kenyel Michel para Alajuelense

El extremo de 21 años le habló directo al liguismo mediante una historia de Instagram, en la que compartió la publicación institucional de Alajuelense confirmado su regreso y sumó tres emojis: un corazón negro, un león y un corazón rojo.

(Foto: captura de Instagram)

Michel encara con ganas esta nueva etapa en el club que lo formó y del cual se fue con cinco títulos bajo el brazo: un bicampeonato de Copa Centroamericana, un Torneo de Copa, una Recopa y un campeonato nacional, el Apertura 2025, en el que fue figura bajo las órdenes de Óscar Ramírez y le anotó un gol clave a Saprissa en la final.

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Ahora, su entrenador será Ismael Rescalvo, quien tendrá la misión de ayudarlo a recuperar la confianza. Durante su estadía en el Minnesota United II, disputó ocho partidos de MLS Next Pro en los que no convirtió pero sí dio dos asistencias. Tampoco tuvo chance de debutar en el primer equipo.

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Posiblemente, Michel sea el último refuerzo de Rescalvo para este semestre. A las filas alajuelenses se sumaron Luis Díaz, Yeison Molina, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Daniel Chacón, Farbod Samadian, Dylan Masís y John Paul Ruiz. ¿Serán suficientes para recuperar el cetro nacional y lograr el tetracampeonato en Concacaf?