Revés para Alajuelense: el detalle sobre la venta de Jeyland Mitchell a Sturm Graz que pocos conocían

Contrario a lo que se creía, el fichaje de Jeyland Mitchell por Sturm Graz procedente de Feyenoord no impactará en la economía de Alajuelense.

Desde que FK Sturm Graz anunció la adquisición definitiva de la ficha de Jeyland Mitchell de forma definitiva, en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense se empezó a especular sobre cuánto dinero ingresó a las arcas del club por la transacción que tiene como protagonista al defensor costarricense.

Si bien no trascendieron montos, se cree que el conjunto austríaco pagó una suma inferior a los 2.5 millones de euros que le desembolsó Feyenoord Rotterdam a la Liga en julio de 2024 para adquirir los servicios de Mitchell.

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Además, el zaguero de 21 años tuvo muy poco rodaje en el equipo neerlandés y fue enviado a la categoría Sub-21 por el entrenador de aquel entonces, Robin Van Persie —cesado hace días del cargo—, alegando que el limonense tenía una intensidad física desmedida durante los entrenamientos. Luego, se dio el préstamo a Sturm Graz. Motivos por los cuales su pase se depreció.

Alajuelense no recibe dinero por la venta de Jeyland Mitchell

Kurt Morsink, representante de Jeyland Mitchell, confirmó este miércoles en diálogo con el periodista Yashín Quesada que Alajuelense no recibirá dinero por esta segunda venta. Desmintiendo así al vicepresidente de la institución, Enrique Morúa, quien afirmó que sí guardaban un porcentaje.

“Con esta venta no, porque siempre se negocian montos por encima. Obviamente, Feyenoord ya le pagó a la Liga. Ahora, si el monto es inferior a lo que pagó el Feyenoord, no hay ganancia, y el monto de esta venta es un poco menor“, explicó el agente en la previa de la derrota 0-3 de la Selección de Costa Rica ante Inglaterra, en la cual Mitchell fue titular.

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Morsink fue aún más claro todavía, derrumbando las ilusiones del liguismo. “Feyenoord paga sobre lo que gana: si no gana, no paga. Al jugador, al representante, a la Liga… Entonces nosotros tenemos claro que esto tiene que ser un paso corto o mediano para luego dar un paso y ahí sí que puedan ganar”.