El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 reunirá en México a las principales selecciones juveniles de la región, con cuatro boletos para el próximo Mundial de la categoría y una plaza para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos.
La competencia tendrá un marcado protagonismo centroamericano. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador estarán entre los 12 participantes y buscarán llegar, al menos, hasta las semifinales para asegurar su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.
El certamen comenzará con un duelo directo entre ticos y chapines, mientras que la fase de grupos se cerrará con otro cruce regional entre la “H” y los panameños.
¿Cuándo comienza el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?
El Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputará en México desde este viernes 24 de julio hasta el domingo 9 de agosto.
La fase de grupos se desarrollará entre el 24 de julio y el 1º de agosto. Los cuartos de final se jugarán el 4 y 5 de agosto, las semifinales tendrán lugar el 7 de agosto y la final está programada para el domingo 9.
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Grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026
Las 12 selecciones fueron distribuidas en tres grupos de cuatro integrantes.
Grupo A
- Estados Unidos
- Cuba
- El Salvador
- Haití
GrupoB
- México
- Guatemala
- Costa Rica
- Antigua y Barbuda
Grupo C
- Honduras
- Panamá
- Canadá
- Jamaica
¿Cómo se juega el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?
Durante la primera fase, cada selección jugará una vez contra los otros tres integrantes de su grupo. Avanzarán a los cuartos de final:
- Los dos primeros de cada grupo.
- Los dos mejores terceros de los tres grupos.
Los ocho clasificados serán ordenados de acuerdo con su rendimiento en la primera fase. Los cruces de cuartos de final enfrentarán al primero contra el octavo, al segundo contra el séptimo, al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto.
¿Cuántas selecciones clasifican al Mundial Sub-20 de 2027?
Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán.
Esto significa que los cuartos de final serán los partidos decisivos por los boletos mundialistas: los cuatro ganadores clasificarán directamente al torneo de la FIFA.
¿Cómo se clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?
A diferencia del Mundial Sub-20, para los Juegos Olímpicos habrá solamente una plaza disponible.
El campeón del Campeonato Sub-20 de Concacaf clasificará al torneo masculino de fútbol de Los Ángeles 2028. Sin embargo, existe una excepción: si Estados Unidos conquista el título, el boleto olímpico será para el subcampeón, debido a que el seleccionado estadounidense ya está clasificado como anfitrión.
Calendario del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026
Los horarios corresponden a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En Panamá, todos los encuentros comenzarán una hora más tarde.
Viernes 24 de julio
- Guatemala vs. Costa Rica: 2:00 p.m.
- México vs. Antigua y Barbuda: 5:00 p.m.
Sábado 25 de julio
- Cuba vs. El Salvador: 3:00 p.m.
- Estados Unidos vs. Haití: 8:00 p.m.
Domingo 26 de julio
- Panamá vs. Canadá: 2:00 p.m.
- Honduras vs. Jamaica: 7:00 p.m.
Lunes 27 de julio
- Antigua y Barbuda vs. Guatemala: 5:00 p.m.
- Costa Rica vs. México: 8:00 p.m.
Martes 28 de julio
- Haití vs. Cuba: 3:00 p.m.
- El Salvador vs. Estados Unidos: 8:00 p.m.
Miércoles 29 de julio
- Jamaica vs. Panamá: 2:00 p.m.
- Canadá vs. Honduras: 7:00 p.m.
Jueves 30 de julio
- Costa Rica vs. Antigua y Barbuda: 4:00 p.m.
- México vs. Guatemala: 7:00 p.m.
Viernes 31 de julio
- El Salvador vs. Haití: 3:00 p.m.
- Estados Unidos vs. Cuba: 8:00 p.m.
Sábado 1 de agosto
- Canadá vs. Jamaica: 2:00 p.m.
- Honduras vs. Panamá: 7:00 p.m.
Calendario de los cuartos de final, semifinales y final
Martes 4 de agosto
- Cuarto de final 1: cuarto de la clasificación general vs. quinto, 4:30 p.m.
- Cuarto de final 2: primero vs. octavo, 8:00 p.m.
Miércoles 5 de agosto
- Cuarto de final 3: tercero vs. sexto, 4:30 p.m.
- Cuarto de final 4: segundo vs. séptimo, 8:00 p.m.
Viernes 7 de agosto
- Primera semifinal: 3:00 p.m.
- Segunda semifinal: 8:00 p.m.
Domingo 9 de agosto
- Final: 5:00 p.m.
¿Dónde ver EN VIVO el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?
El Premundial Sub-20 de Concacaf se podrá ver EN VIVO en Centroamérica a través de Disney+ y ESPN.
La guía oficial de transmisión de Concacaf incluye a Disney+ como la plataforma habilitada para la región centroamericana y el Caribe. Además, las fichas de los partidos mencionan la aplicación oficial de Concacaf y el canal de YouTube de Concacaf, aunque su disponibilidad puede depender del territorio.
¿Dónde se juega el Campeonato Sub-20 de Concacaf?
El torneo tendrá tres estadios en dos ciudades mexicanas.
Estadio Universitario BUAP
El recinto ubicado en Puebla recibirá encuentros de los grupos A y C, incluidos los partidos de El Salvador, Honduras y Panamá.
Estadio Cuauhtémoc
También ubicado en Puebla, será la sede de los partidos del Grupo B, integrado por México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Además, albergará los cuatro encuentros de cuartos de final.
Estadio Banorte
Renombrado así por un acuerdo de patrocinio, el Estadio Azteca de la Ciudad de México recibirá las dos semifinales y la final del campeonato.
El Estadio Azteca viene de ser sede en el Mundial 2026. (Foto: Getty)
¿Quién es el vigente campeón Sub-20 de Concacaf?
México es el campeón defensor. El seleccionado mexicano conquistó la edición de 2024, también disputada en su país, después de derrotar 2-1 a Estados Unidos en la final.
El Tri intentará defender el título dentro de un Grupo B en el que enfrentará a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.