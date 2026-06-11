Alejandro Bran se acerca a Real España: los detalles de la oferta por el ex Alajuelense que pidió Jeaustin Campos

Alejandro Bran ha recibido una oferta de Real España. Jeaustin Campos lo quiere en Honduras para reforzar a Real España.

El Real España quiere armarse con fuerza para el próximo torneo y ya ha puesto sus ojos en el fútbol de Costa Rica. La dirigencia del club aurinegro ha lanzado una propuesta oficial para fichar al mediocampista costarricense Alejandro Bran.

El jugador de 25 años es una petición directa del entrenador de La Máquina, Jeaustin Campos, quien ve en él una pieza clave para reforzar el plantel. Aprovechando sus recientes vacaciones en tierras ticas, el técnico se reunió en persona con Bran para explicarle los detalles del proyecto deportivo y convencerlo de vestirse de amarillo y negro.

Su situación actual de Alejandro Bran

Alejandro Bran llega como agente libre, lo que significa que tiene el pase en su poder y puede negociar con cualquier club. Esto ocurre luego de que rescindiera su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense tras verse involucrado en repetidos problemas de indisciplina, un tema que buscará dejar en el pasado en esta nueva etapa de su carrera.

Aunque la directiva de Real España ya hizo su parte y presentó la oferta económica, la operación no será nada sencilla. El volante cuenta con otras propuestas sobre la mesa, por lo que la decisión final está totalmente en sus manos.

En los próximos días se sabrá si el deseo de Jeaustin Campos se cumple y Bran se convierte en el nuevo pasajero de La Máquina.

Álvaro de la Rocha ha informado de la propuesta a Alejandro Bran. Foto: X

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En resumen