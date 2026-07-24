Andrés Carevic toma decisión que influye en Alex López y José Mario Pinto antes de enfrentar a Alajuelense

El Sporting FC confirmó la extensión del contrato del entrenador argentino Andrés Carevic, quien continuará al frente del equipo josefino por los próximos dos años. Junto a él, mantendrán sus puestos el preparador físico Juan Carlos Herrera y el asistente Omar Romero.
La directiva del club explicó que esta decisión busca darle continuidad a un proceso de trabajo a largo plazo, priorizando el proyecto por encima de los resultados inmediatos.
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Para el Torneo de Apertura 2026, el conjunto josefino se ha trazado metas muy claras: clasificar por primera vez en su historia a las fases finales y pelear directamente por el título nacional.
El equipo iniciará su participación en este nuevo torneo este sábado a las 8:00 p.m., cuando enfrente a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Puente Piedra.
La noticia influye en Alex López y José Mario Pinto
La noticia también ha generado repercusión en Honduras, ya que la continuidad del técnico brinda estabilidad a los futbolistas catrachos Alex López y José Mario Pinto.
López llegó al club procedente del Olancho FC por pedido expreso de Carevic, quien ya lo conocía bien de su etapa en Alajuelense y con quien rinde a gran nivel.
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Por su parte, José Mario Pinto fue convencido por el estratega argentino para unirse al proyecto y buscar el éxito en la Liga Promerica, por lo que este respaldo de la directiva al entrenador le da firmeza y tranquilidad a la estadía de ambos jugadores en el equipo costarricense.
En resumen
- Andrés Carevic renovó contrato por dos temporadas más con Sporting FC junto a su cuerpo técnico.
- El equipo busca clasificar por primera vez a fases finales y pelear por el título de liga.
- La continuidad del técnico le da estabilidad a los futbolistas hondureños Alex López y José Mario Pinto.