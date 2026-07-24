Andrés Carevic toma decisión que influye en Alex López y José Mario Pinto antes de enfrentar a Alajuelense

El técnico ha tomado una decisión que involucra a los hondureños del Sporting FC. El sábado debutan contra Alajuelense.

El Sporting FC confirmó la extensión del contrato del entrenador argentino Andrés Carevic, quien continuará al frente del equipo josefino por los próximos dos años. Junto a él, mantendrán sus puestos el preparador físico Juan Carlos Herrera y el asistente Omar Romero.

Publicidad

La directiva del club explicó que esta decisión busca darle continuidad a un proceso de trabajo a largo plazo, priorizando el proyecto por encima de los resultados inmediatos.

ver también Alajuelense HOY, 24 de julio: Santiago van der Putten, Kenyel Michel, Juanpi Añor, Ismael Rescalvo ya tiene sucesor y refuerzos confirmados

Para el Torneo de Apertura 2026, el conjunto josefino se ha trazado metas muy claras: clasificar por primera vez en su historia a las fases finales y pelear directamente por el título nacional.

El equipo iniciará su participación en este nuevo torneo este sábado a las 8:00 p.m., cuando enfrente a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Puente Piedra.

Tweet placeholder

Publicidad

La noticia influye en Alex López y José Mario Pinto

La noticia también ha generado repercusión en Honduras, ya que la continuidad del técnico brinda estabilidad a los futbolistas catrachos Alex López y José Mario Pinto.

López llegó al club procedente del Olancho FC por pedido expreso de Carevic, quien ya lo conocía bien de su etapa en Alajuelense y con quien rinde a gran nivel.

Publicidad

ver también Saprissa se asegura el refuerzo de última hora que nadie tenía en los planes para el Apertura 2026: “Ya está disponible”

Por su parte, José Mario Pinto fue convencido por el estratega argentino para unirse al proyecto y buscar el éxito en la Liga Promerica, por lo que este respaldo de la directiva al entrenador le da firmeza y tranquilidad a la estadía de ambos jugadores en el equipo costarricense.

En resumen

Andrés Carevic renovó contrato por dos temporadas más con Sporting FC junto a su cuerpo técnico.

El equipo busca clasificar por primera vez a fases finales y pelear por el título de liga.

La continuidad del técnico le da estabilidad a los futbolistas hondureños Alex López y José Mario Pinto.