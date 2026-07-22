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Entre Wilmer López, Marcelo Sarvas y Alejandro Alpízar: Pablo Gabas eligió al mejor futbolista con el que jugó en Alajuelense

Marcelo Sarvas fue consultado por el mejor jugador con el que compartió en Alajuelense y no pensó mucho su respuesta.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Pablo Gabas eligió el mejor jugador con el que compartió en Alajuelense.
Pablo Gabas eligió el mejor jugador con el que compartió en Alajuelense.

Las palabras de Pablo Gabas siempre generan eco en la afición de Liga Deportiva Alajuelense. Cada vez que el excapitán manudo habla, el pueblo rojinegro se detiene a escuchar, y sus más recientes declaraciones no fueron la excepción.

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En una dinámica de preguntas rápidas con la cadena FUTV, a Gabas le preguntaron por el mejor futbolista con el que compartió cancha a lo largo de su carrera. Sin dudarlo demasiado, el ídolo manudo fue directo al grano: “Por la posición, Marcelo Sarvas”.

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La respuesta cayó de gran manera entre el manudismo, pues ambos dejaron una huella imborrable en la institución.

Una dupla histórica en el mediocampo

Gabas y Sarvas se conocieron en el año 2011, cuando el brasileño llegó al país para vestirse con la camiseta rojinegra. En poco tiempo, y junto a Cristian Oviedo, conformaron una de las mediacanchas más dominantes y recordadas del fútbol costarricense, clave para que Alajuelense alcanzara el bicampeonato en ese mismo año.

Aunque el fútbol llevó a Marcelo Sarvas por otros caminos en el extranjero, la amistad entre ambos trascendió las canchas. Han compartido anécdotas y transmisiones en vivo a lo largo de los años. Sarvas viajó exclusivamente a Costa Rica para estar al lado de Gabas en su partido oficial de despedida.

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Hoy en día, Pablo Gabas destaca en su faceta como comentarista y presentador deportivo, mientras que Marcelo Sarvas continúa en el fútbol desde el rol de entrenador. Sin embargo, el cariño mutuo y el recuerdo de aquella época dorada en Alajuelense siguen más vivos que nunca.

En resumen

  • En una dinámica de preguntas rápidas con FUTV, el exfutbolista e ídolo manudo Pablo Gabas afirmó que el brasileño Marcelo Sarvas fue el mejor compañero con el que jugó.
  • Ambos coincidieron en 2011 y, junto a Cristian Oviedo, formaron un mediocampo histórico que llevó a la Liga a ser bicampeón costarricense.
  • A pesar de tomar caminos distintos en el fútbol, mantienen una gran relación personal, al punto de que Sarvas viajó a Costa Rica para estar en el partido de despedida de Gabas.
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