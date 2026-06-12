Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 12 de junio, a qué hora y dónde ver

Conozca todos los detalles de los partidos de este viernes 12 de junio en el Mundial 2026.

Después del triunfo de México ante Sudáfrica en la inauguración, el Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con dos partidos. La jornada tendrá como protagonistas a Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones del torneo.

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El primer encuentro del día será Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B. El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, nombre que utilizará el BMO Field durante la Copa del Mundo.

Canadá debutará ante su público con la presión de arrancar bien en casa. El encuentro está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica, 2:00 p.m. de Panamá y 3:00 p.m. del Este de Estados Unidos.

Más tarde será el turno de Estados Unidos, que enfrentará a Paraguay por el Grupo D. El partido se disputará en el Los Angeles Stadium, sede mundialista del SoFi Stadium.

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay comenzará a las 7:00 p.m. de Centroamérica, 8:00 p.m. de Panamá y 9:00 p.m. del Este de Estados Unidos. Será el debut de la selección estadounidense en su propio Mundial.

Con estos dos partidos, el Mundial 2026 completará su segundo día de actividad. México ya dio el primer paso con su victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca, y ahora Canadá y Estados Unidos buscarán hacer lo mismo como locales.

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Partidos de hoy, viernes 12 de junio

Grupo B

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Hora Centroamérica: 1:00 p.m.

Hora Panamá: 2:00 p.m.

Estadio: Toronto Stadium

Grupo D

Estados Unidos vs. Paraguay

Hora Centroamérica: 7:00 p.m.

Hora Panamá: 8:00 p.m.

Estadio: Los Ángeles Stadium

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Dónde ver los partidos

En Centroamérica, Tigo Sports transmite los partidos del Mundial 2026. En Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible por FOX y FS1, mientras que en español se puede seguir por Telemundo, Universo y Peacock.

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En Síntesis

Este viernes se juegan dos partidos del Mundial 2026.

Canadá y Estados Unidos debutan como anfitriones.

México ya ganó en la inauguración y ahora los otros organizadores buscarán arrancar con el pie derecho.