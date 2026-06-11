Alajuelense quedó atrás: Kenneth Vargas toma una drástica decisión tras finiquitar su contrato con la Liga

El delantero tico ya dejó en el olvido su paso por Alajuelense al tomar una decisión que ya genera polémica entre los aficionados Manudos.

El desenlace del paso de Kenneth Vargas por la Liga Deportiva Alajuelense no tuvo su mejor final. Luego que el club tico tomará la decisión de acabar con su contrato por indisciplina; ahora el jugador responde de forma drástica para dejar en el pasado lo ocurrido.

Y es que, apenas unas horas después que se hiciera oficial su salida, el delantero tomó la decisión de borrar de sus redes sociales todas las fotografías vistiendo la camisa del club rojinegro.

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Vargas tomó la decisión de no seguir mostrando su pasado en el equipo Manudo, aunque un detalle que no se escapa es que, hasta el cierre de esta nota, el jugador aún es seguidor del club en su cuenta de Instagram, pero Alajuelense ya no sigue al futbolista.

El extremo únicamente dejó publicaciones de sus viajes, también vistiendo la camisa de la selección de Costa Rica y del Heart de Escocia, pero borrando completamente su estadía de siete meses con los Manudos.

Estas acciones en las redes sociales dejan en evidencia el mal final que tuvo la relación de Kenneth Vargas y Alajuelense que ahora deberá pagar un finiquito ya que, su préstamo procedente del Heart de Escocia culmina en diciembre de 2026.

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El nuevo destino de Kenneth

Mientras tanto, el jugador ya comenzó a realizar sus movimientos a través de su entorno para encontrar un nuevo destino que ya estaría definido, según la información del periodista Kevin Jímenez.

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El reporte adelanta que Kenneth Vargas volverá a Europa para jugar en el Kalamata de Grecia, club que recién logró su ascenso a la primera división.

Kenneth Vargas fue dado de baja junto a Alejandro Bran. Foto: Alajuelense.