Clásico en peligro para Saprissa: Alajuelense recibe la noticia que pone en jaque a Hernán Medford antes de ir al Morera Soto

Este domingo, en el estadio Alejandro Morera Soto, la Liga Deportiva Alajuelense recibe al Deportivo Saprissa en un clásico que puede marcar un antes y un después en el futuro inmediato de los dos clubes.

Por un lado, los manudos llegan muy apremiados a este duelo trascendental: están fuera de los puestos de clasificación y necesitan ganar o ganar si quieren seguir soñando con la clasificación a semifinales para defender el título conseguido en diciembre.

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Por el otro, los morados están segundos detrás de Herediano y todavía mantienen el sueño de terminar como los mejores de la primera fase para ir en búsqueda de la consagración número 41 de su historia. Pero antes deberán volver a enfrentarse. Y no hay buenas noticias para Saprissa.

Ventaja para Alajuelense: Saprissa tiene una visita de riesgo en el Morera Soto

El asunto es que el equipo de Hernán Medford se medirá con su archirrival en un escenario adverso: en los últimos 10 clásicos jugados en el Morera Soto, Alajuelense nunca perdió. Y encima el recuerdo más fresco es el de la final que jugaron en diciembre y que terminó con la consagración rojinegra.

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Los últimos 10 clásicos Alajuelense vs. Saprissa en el Morera Soto

20 de diciembre de 2025: 3-1 Alajuelense

19 de octubre de 2025: 2-0 Alajuelense

21 de mayo de 2025: 1-0 Alajuelense

21 de abril de 2025: 1-1

1° de septiembre de 2024: 1-1

22 de mayo de 2024: 1-0 Alajuelense

20 de abril de 2024: empate 2-2

3 de septiembre de 2023: 2-1 Alajuelense

25 de mayo de 2023: 1-0 Alajuelense

18 de mayo de 2023: 3-0 Alajuelense

Hernán Medford está ante un enorme desafío. (Saprissa)

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La recopilación estadística fue realizada por el diario La Nación y no deja dudas: la Liga se hace muy fuerte de local en este tipo de encuentros. Aunque, eso sí, en ninguno de estos duelos Saprissa tuvo en el banquillo a Hernán Medford.

¿Podrá el Pelícano dar vuelta la historia o la alegría seguirá siendo rojinegra?

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Alajuelense vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver el clásico de Costa Rica

El partido trascendental de este domingo 19 de abril por la jornada 16 del Clausura 2026 se jugará en el mencionado Morera Soto a las 5:00 pm de Costa Rica y será transmitido por FUTV.