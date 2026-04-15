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Clásico en peligro para Saprissa: Alajuelense recibe la noticia que pone en jaque a Hernán Medford antes de ir al Morera Soto

Este domingo, manudos y morados volverán a verse las caras en un partido que puede definir mucho de cara al futuro.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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El clásico Alajuelense vs. Saprissa puede marcar un antes y un después.
© InstagramEl clásico Alajuelense vs. Saprissa puede marcar un antes y un después.

Este domingo, en el estadio Alejandro Morera Soto, la Liga Deportiva Alajuelense recibe al Deportivo Saprissa en un clásico que puede marcar un antes y un después en el futuro inmediato de los dos clubes.

Por un lado, los manudos llegan muy apremiados a este duelo trascendental: están fuera de los puestos de clasificación y necesitan ganar o ganar si quieren seguir soñando con la clasificación a semifinales para defender el título conseguido en diciembre.

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Por el otro, los morados están segundos detrás de Herediano y todavía mantienen el sueño de terminar como los mejores de la primera fase para ir en búsqueda de la consagración número 41 de su historia. Pero antes deberán volver a enfrentarse. Y no hay buenas noticias para Saprissa.

Ventaja para Alajuelense: Saprissa tiene una visita de riesgo en el Morera Soto

El asunto es que el equipo de Hernán Medford se medirá con su archirrival en un escenario adverso: en los últimos 10 clásicos jugados en el Morera Soto, Alajuelense nunca perdió. Y encima el recuerdo más fresco es el de la final que jugaron en diciembre y que terminó con la consagración rojinegra.

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Los últimos 10 clásicos Alajuelense vs. Saprissa en el Morera Soto

  • 20 de diciembre de 2025: 3-1 Alajuelense
  • 19 de octubre de 2025: 2-0 Alajuelense
  • 21 de mayo de 2025: 1-0 Alajuelense
  • 21 de abril de 2025: 1-1
  • 1° de septiembre de 2024: 1-1
  • 22 de mayo de 2024: 1-0 Alajuelense
  • 20 de abril de 2024: empate 2-2
  • 3 de septiembre de 2023: 2-1 Alajuelense
  • 25 de mayo de 2023: 1-0 Alajuelense
  • 18 de mayo de 2023: 3-0 Alajuelense
Hernán Medford está ante un enorme desafío. (Saprissa)

Hernán Medford está ante un enorme desafío. (Saprissa)

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La recopilación estadística fue realizada por el diario La Nación y no deja dudas: la Liga se hace muy fuerte de local en este tipo de encuentros. Aunque, eso sí, en ninguno de estos duelos Saprissa tuvo en el banquillo a Hernán Medford.

¿Podrá el Pelícano dar vuelta la historia o la alegría seguirá siendo rojinegra?

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Alajuelense vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver el clásico de Costa Rica

El partido trascendental de este domingo 19 de abril por la jornada 16 del Clausura 2026 se jugará en el mencionado Morera Soto a las 5:00 pm de Costa Rica y será transmitido por FUTV.

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