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Fue campeón en Saprissa, salió entre críticas y ahora lo vendieron a Europa por casi 300.000 dólares

Jugó 58 partidos oficiales con el uniforme del Deportivo Saprissa, se fue por la puerta de atrás y ahora su carrera renace en el fútbol de Rusia.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Un ex morado se asienta en Europa.
© Instagram.Un ex morado se asienta en Europa.

Este sábado 30 de mayo de 2026, el Alianza FC de Panamá hizo oficial el traspaso definitivo del zaguero Eduardo Anderson al Baltika de la primera división de Rusia.

El futbolista canalero de 25 años, recordado en Costa Rica por sus pasos por Deportivo Saprissa y la AD San Carlos, había aterrizado en el club europeo a principios de 2026 en condición de préstamo para probar suerte.

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Tras registrar 7 apariciones con el primer equipo en la Premier Liga rusa y demostrar su solvencia defensiva, la directiva no dudó en ejercer su opción de compra fijada en 250 mil euros (aproximadamente 290 mil dólares) para amarrarlo por las próximas cuatro temporadas.

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El Baltika ruso adquirió la ficha del panameño Eduardo Anderson, asegurándolo hasta 2030 (Baltika).

“¡Los clubes Baltiка y Alianza FC han llegado a un acuerdo para el traspaso definitivo del defensor central Eduardo Anderson! El futbolista panameño firmó contrato con el conjunto báltico hasta el 30 de junio de 2030”, fue el contundente anuncio oficial emitido en las redes sociales de ambos equipos.

Renacer tras un amargo adiós en Saprissa

Esta consolidación en Europa significa un verdadero renacer en la carrera de Anderson, quien hace apenas un año atravesaba por un amargo cierre de ciclo en La Cueva.

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Su paso por Saprissa tuvo altibajos muy marcados: aunque llegó a levantar un título de campeonato nacional y contabilizó 58 partidos oficiales (aportando un gol y dos asistencias), terminó saliendo de Tibás por la puerta de atrás.

Eduardo Anderson extiende contrato con el Deportivo Saprissa - Deportivo Saprissa

Tras una presentación auspiciosa, Eduardo Anderson terminó siendo relegado en el Monstruo (Saprissa).

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En el último tramo de su estadía con el Monstruo, el panameño fue relegado completamente al banquillo por el entonces entrenador Paulo Wanchope. Terminó saliendo en medio de las críticas de un sector de la afición y como parte de una limpieza profunda del plantel en 2025.

Tras no ser adquirido por la dirigencia morada, tuvo que regresar al Alianza FC, club que hasta ayer seguía siendo el dueño absoluto de su ficha y que ahora celebra este traspaso.

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El futuro de la Marea Roja

Con solo 25 años y un contrato garantizado hasta mediados de 2030 en una liga competitiva, el futuro europeo del legionario luce brillante. Anderson pica en punta para convertirse en uno de los pilares en la renovación generacional de la Selección de Panamá después de finalizar el ciclo del Mundial 2026.

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Eduardo Anderson tiene una enorme proyección (Instagram).

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En síntesis

  • El Alianza FC de Panamá traspasó de forma definitiva a Eduardo Anderson al Baltika de Rusia por un monto cercano a los 290 mil dólares (250 mil euros).
  • Tras jugar 7 partidos a préstamo a inicios de 2026, el club ruso hizo efectiva la opción de compra y firmó al zaguero hasta el 30 de junio de 2030.
  • Anderson logra afianzarse en Europa un año después de salir del Deportivo Saprissa entre críticas y sin sumar minutos en su etapa final con los morados, donde ganó un título en 58 partidos.

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