Sporting vs. Saprissa: a qué hora juegan y dónde ver la final del Torneo de Copa de Costa Rica

El Torneo de Copa ya atraviesa su etapa más determinante con una final entre Saprissa y Sporting FC, dos equipos que llegan con la ambición de cerrar el campeonato con el trofeo en sus manos.

Después de dejar atrás las semifinales, ambos clubes afrontan ahora el partido más importante del certamen, en un duelo que despierta expectativa por lo que está en juego.

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¿Cuándo y dónde se jugará la final entre Sporting y Saprissa?

El encuentro que definirá al campeón del Torneo de Copa está programado para disputarse este miércoles 15 de abril, con inicio a las 7:00 p. m. hora de Costa Rica en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

¿Cómo ver en vivo la final entre Sporting y Saprissa?

El partido por el título del Torneo de Copa se podrá seguir en vivo a través de:

FUTV

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa llegó a la final tras superar a Municipal Liberia en semifinales. En el partido de ida igualaron 1-1, pero en la vuelta el conjunto morado marcó la diferencia con una contundente victoria 5-1, para un global de 6-2 que le permitió avanzar con autoridad al duelo por el título.

¿Cómo llega Sporting?

Sporting FC se instaló en la final después de una semifinal muy disputada frente a Puntarenas FC. Tras igualar 1-1 en ambos compromisos, la serie tuvo que resolverse en la tanda de penales, donde el cuadro albinegro mostró mayor efectividad y terminó ganando 4-1 para meterse en la pelea por el título.

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¿Cómo se define la final si hay empate entre Sporting y Saprissa?

En caso de que el partido termine igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el campeón no se decidirá en tiempo extra. Al tratarse de una final a partido único, no habrá prórroga para desempatar.

De esta manera, Sporting FC y Saprissa tendrían que definir al ganador directamente desde el punto de penal, instancia en la que se conocerá al campeón del Torneo de Copa.