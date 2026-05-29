El escándalo congeló el pase de Kenneth Vargas al fútbol de Grecia y el Hearts de Escocia inició su propia investigación. Ahora, Alajuelense busca una salida a la desesperada para no seguir perdiendo dinero.

Mientras avanza el mercado de fichajes, la prioridad número uno de la directiva de Liga Deportiva Alajuelense se ha convertido en resolver las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

El sonado escándalo de indisciplina que sacudió a la Selección de Costa Rica tuvo como efecto inmediato la separación de ambos futbolistas de la institución rojinegra. Sin embargo, en las oficinas del Morera Soto están descubriendo que deshacerse de ellos de manera definitiva no será tan sencillo.

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Un pase a Grecia que parecía la solución perfecta

En el caso de Kenneth Vargas, su ficha no pertenece a Alajuelense, sino al Hearts of Midlothian de Escocia, club que lo cedió a préstamo al conjunto manudo hasta finales de 2026.

Antes de que estallara la polémica, el extremo de 24 años contaba con una oferta formal y muy avanzada para continuar su carrera en el Kalamata de la primera división de Grecia.

Kenneth Vargas tenía una oferta concreta para continuar su carrera en Europa, pero… (Rafael Pachecho Granados).

Así, acordar su salida de Alajuela parecía un trámite muy sencillo: el club helénico iba a hacerse cargo de su finiquito y luego negociaría directamente con el Hearts las condiciones de un nuevo préstamo o una compra definitiva, liberando a la Liga de cualquier responsabilidad. No obstante, el escándalo ha frenado en seco las tratativas, dejando a Alajuelense con un grave problema entre manos.

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Negociación congelada y la Liga en jaque

El periodista Kevin Jiménez reveló este viernes los detalles de la cumbre que se llevó a cabo para definir el futuro del jugador: “Ya existió una reunión entre las partes: Alajuelense, el representante de Kenneth y el Hearts. La Liga quiere finiquitar el préstamo, lo de Kenneth al exterior está en stand-by, lo del Kalamata, y el Hearts también está haciendo sus investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió”, informó a través del programa Seguimos.

“Alajuelense busca finiquitar sin pagar un finiquito, por más que sean seis meses es un salario alto. Además, recordemos que Alajuelense realizó un pago al Hearts por el préstamo, la Liga no tiene que seguir perdiendo dinero“, añadió Jiménez.

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Al apresurarse a separarlo públicamente, el club quedó sin margen de maniobra. “Antes era más sencillo: el equipo de Grecia iba a finiquitar el préstamo y Kenneth se iba, ahora está en stand-by. Ahora la papa está en la mano de la Liga, tal vez actuaron con cabeza caliente, porque ahora tiene que finiquitar el contrato”, repasó el comunicador.

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¿Qué va a hacer Alajuelense?

Los manudos necesitan sacarse de encima a Vargas a como dé lugar, y una de las opciones desesperadas que manejan en la mesa es ceder sus pretensiones económicas. “La Liga le podría decir al equipo de Grecia: ni siquiera nos pague lo que nos tiene que pagar, llévenselo de gratis, y así la Liga por lo menos no pierde”, explicó Jiménez.

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Aunque esta sería una salida poco atractiva para las arcas del club, podría ser una decisión mucho más acertada que sostener a un jugador cobrando un alto salario tras haber anunciado su separación inmediata y definitiva.

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En síntesis